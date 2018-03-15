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В Москве ввели торговый центр, который строили 10 лет
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В Москве ввели торговый центр, который строили 10 лет 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Лухмановский» на востоке столицы, сообщает пресс-служба ведоиства. Торговый центр площадью почти 10 тысяч квадратных метров расположен по адресу: ул. Лухмановская, д.36.
ТЦ строили почти 10 лет — разрешение на строительство было выдано в 2008 году. Стройка неоднократно останавливалась, но наконец-то ее удалось завершить. «Жители Косино-Ухтомского получили современный торговый комплекс в шаговой доступности», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.
В здании два надземных и подземных этажа. Помещения будут сдаваться в аренду под магазины, аптеки службы быта и так далее. Подземный паркинг рассчитан на 59 машиномест.
Объект возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило АО «Москапстрой».
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