В Москве ввели торговый центр, который строили 10 лет

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Лухмановский» на востоке столицы, сообщает пресс-служба ведоиства. Торговый центр площадью почти 10 тысяч квадратных метров расположен по адресу: ул. Лухмановская, д.36.

ТЦ строили почти 10 лет — разрешение на строительство было выдано в 2008 году. Стройка неоднократно останавливалась, но наконец-то ее удалось завершить. «Жители Косино-Ухтомского получили современный торговый комплекс в шаговой доступности», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко

В здании два надземных и подземных этажа. Помещения будут сдаваться в аренду под магазины, аптеки службы быта и так далее. Подземный паркинг рассчитан на 59 машиномест.

Объект возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило АО «Москапстрой».