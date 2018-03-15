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Когда достроят дорогу Сыктывкар — Нарьян-Мар?
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Когда достроят дорогу Сыктывкар — Нарьян-Мар? 

АиФ Пермь 15 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Строительство автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар, стратегической для Коми, Ненецкого автономного округа (НАО) и всего российского Севера, может занять 12-15 лет. Второй этап предусматривает строительство автодороги на участке Печора-Воркута, 450 км которой пройдёт по лесотундре. Помимо дорожного полотна предстоит построить 52 автомобильных моста и путепровода общей длиной более 4 км, сообщили в правительстве Коми. Только на подготовку проектно-сметной документации потребуется почти 500 млн рублей, разработка займёт от трёх до пяти лет.
Общая протяжённость автодороги до Нарьян-Мара на территории Коми — 896 км, из них более 800, без учёта участка Печора-Воркута, уже построили. Напомним, что магистраль прокладывают с 1998 года. До 2015 года появилось 186 км трассы, на которые из бюджета республики потратили 6 млрд рублей, со стороны Нарьян-Мара дорога строится частично на средства федерального бюджета.
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