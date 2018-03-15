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Строительство детского сада в Пошехонье будет возобновлено в этом году
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Строительство детского сада в Пошехонье будет возобновлено в этом году 

Портал органов государственной власти Ярославской области 15 марта 2018
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Проектно-сметная документация уже подготовлена, объявлен аукцион на сумму 85,4 миллиона рублей.
— По поручению главы региона Дмитрия Миронова проведена всесторонняя оценка недостроенного детского сада в Пошехонье, принято решение о перепроектировании, — сообщил директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец. — В декабре 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы. Бюджетные ассигнования, необходимые для завершения строительства объекта, предусмотрены в полном объеме.
Заключение контракта с новой подрядной организацией планируется на начало второго квартала текущего года. Намеченный срок сдачи объекта — август 2019-го.
Напомним, строительство этого детского сада началось в 2014 году, но в 2016-м подрядчик прекратил работы. В прошлом году во время рабочего визита в Пошехонский район объект взял под свой контроль губернатор Дмитрий Миронов. Он пообещал, что дошкольное учреждение будет достроено, отметив, что в регионе большое внимание уделяется реализации майских указов Президента РФ Владимира Путина, в частности, ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
​Дмитрий Миронов вручил ключи от квартир дольщикам долгостроя на проспекте Машиностроителей в Ярославле В Ярославской области найдено решение проблем обманутых дольщиков старейшего долгостроя За два месяца в регионе выдано 70 разрешений на строительство
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