Ещё
Строившийся 10 лет ТЦ «Лухмановский» в Москве сдали в эксплуатацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строившийся 10 лет ТЦ «Лухмановский» в Москве сдали в эксплуатацию 

РИА Недвижимость 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Недвижимость. В московском районе Кожухово сдали в эксплуатацию ТЦ «Лухмановский», который строили 10 лет, говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.
"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Лухмановский» в 9-м микрорайоне Кожухова на востоке Москвы. Торговый центр расположен по адресу: улица Лухмановская, дом 36. Этот торговый центр строился почти 10 лет", — отмечается в пресс-релизе.
В нем напоминается, что разрешение на строительство было выдано в 2008 году, позднее работы неоднократно приостанавливались. Торговый центр достроило АО «Москапстрой».
Здание общей площадью 9,9 тысячи квадратных метров имеет два надземных и два подземных этажа. Торговые помещения будут сдаваться в аренду под магазины продовольственных и промышленных товаров, аптеки, службы быта. Второй подземный этаж занимают технические помещения, говорится в материалах.
РИА Недвижимость: последние новости
В подмосковных Мытищах в 2019 году откроется гипермаркет "Лента" Число судебных тяжб по кадастровой оценке выросло в РФ на 17% в 2017 г Шувалов: коррупция при регистрации сделок с недвижимостью еще не искоренена
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки103
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина105
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»407
Порошенко предложили заткнуться в ответ136
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение