Строившийся 10 лет ТЦ «Лухмановский» в Москве сдали в эксплуатацию

МОСКВА , 15 мар — РИА Недвижимость. В московском районе Кожухово сдали в эксплуатацию ТЦ «Лухмановский», который строили 10 лет, говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Лухмановский» в 9-м микрорайоне Кожухова на востоке Москвы. Торговый центр расположен по адресу: улица Лухмановская, дом 36. Этот торговый центр строился почти 10 лет", — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что разрешение на строительство было выдано в 2008 году, позднее работы неоднократно приостанавливались. Торговый центр достроило АО «Москапстрой».

Здание общей площадью 9,9 тысячи квадратных метров имеет два надземных и два подземных этажа. Торговые помещения будут сдаваться в аренду под магазины продовольственных и промышленных товаров, аптеки, службы быта. Второй подземный этаж занимают технические помещения, говорится в материалах.