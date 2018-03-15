Застройщик «Академ Riverside» рискует тормознуть сдачу домов из-за долга подрядчика

Компания «АльфаСтрой», которая была подрядчиком на строительстве домов в микрорайоне «Академ Riverside», осталась должна застройщику 150 миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на возведение высоток, но за четыре месяца взыскать эту сумму не удалось. В ООО «АльфаСтрой» утверждают, что несколько раз обращались к «Гринфлайту» со встречными исками, и застройщик сам задолжал им немалую сумму.

В октябре 2016 года компания «Трест „Магнитострой“», взявшаяся достраивать проблемный микрорайон «Академ Riverside», заключила договор подряда с ООО «АльфаСтрой». Но свои обязательства подрядчик не выполнил.

Застройщик обратился в суд с требованием взыскать с «АльфаСтрой» почти 86 миллионов рублей неосновательного обогащения. В ноябре 2017 года арбитражный суд Челябинской области этот иск полностью удовлетворил. Подрядчик подал апелляционную жалобу, но суд её отклонил и оставил решение в силе.

— После судебного решения мы получили исполнительный лист, но приставы ничего не могут взыскать с ООО «АльфаСтрой» — на счетах денег нет, — прокомментировал пресс-секретарь ООО «Гринфлайт» Кирилл Кочкин. — В компании с начала этого года сменился директор, а зарегистрирована она в Калмыкии . А компания «ГрандАктив» в феврале этого года подала иск на банкротство «АльфаСтрой». То есть компанию могут признать банкротом, и денег мы не получим на стройку. Почти 86 миллионов рублей подрядчик получил в качестве предоплаты за работы, которые в итоге так и не выполнил. Ещё на 64 миллиона рублей по документам они сделали работы, но по факту также свои обязательства не выполнили. Общая сумма ущерба для строительной компании — 150 миллионов.

Выиграв суд, «Трест „Магнитострой“» разработал финансовую модель по достройке домов в микрорайоне. Долг подрядчика должен был пойти на эти работы. Теперь компания столкнулась с тем, что тормозится строительство высоток, которые дольщикам пообещали сдать в этом году.

В ООО «АльфаСтрой» 74.ru сообщили, что компания несколько раз обращалась к «Гринфлайту» со встречными исками. По словам подрядчика, застройщик сам задолжал им немалую сумму.

— Начиная с декабря 2014 года у ООО «Гринфлайт» начал копиться долг перед нашей компанией за выполненные и принятые работы, — объяснила 74.ru гендиректор ООО «АльфаСтрой» Ирина Зайнуллина. — В июле 2015 года долг ООО «Гринфлайт» превысил 300 миллионов рублей. С февраля 2016 года мы как подрядчик не работали на объектах из-за того, что финансирования со стороны заказчика не было. Только в мае 2016 года новый застройщик подписал документы о зачётах и частично погасил долг. До сих пор у «АльфаСтроя» осталось обязательство по освоению денег, полученных от «Гринфлайта» в качестве аванса. Размер обязательств — почти 86 миллионов рублей.

При этом в компании подчеркнули, что также готовы предъявить к застройщику ряд претензий. Это иски о компенсации затрат по работе дизель-генераторных установок на сумму более девяти миллионов; затраты на устройство свайного дома № 20 — 35 миллионов; охрана объекта с августа 2015 года по февраль 2016-го — 4,8 миллиона; закупленные для строительства домов материалы и оборудование — 23 миллиона; имущество «АльфаСтрой», находящееся на площадке микрорайона № 1 и удерживаемое «Гринфлайт», на сумму 15 миллионов. Иски на сумму восемь миллионов подрядчику уже удалось взыскать.

— Поэтому ещё есть долг, не подтверждённый судебными актами, на сумму 88,9 миллиона рублей, — добавила Ирина Зайнуллина. — Исковые заявления мы пока не подавали, обратимся с ними в конкурсном производстве «Гринфлайт». Таким образом, размер оспариваемой задолженности составляет со стороны «АльфаСтроя» — 97 203 015,65 рубля, со стороны ООО «Гринфлайт» — 97 184 042,43 рубля. Исходя из чего, задолженность застройщика перед нашей компанией составляет 18 973,22 рубля.

Долг подрядчика в почти 86 миллионов перед «Гринфлайтом» подтверждён документально — в картотеке арбитражных дел находится решение суда. При этом в «АльфаСтрой» 74.ru предоставили подробный письменный ответ, но официальных исков в адрес застройщика от их компании пока в арбитраж не поступало.

Квартиры в «Академ Riverside» ждут около двух тысяч дольщиков. Из них половина должна получить жильё этой осенью. В сентябре 2018-го в микрорайоне планируют сдать четыре новостройки. Это дома № 9, 100, 79 и 30. В конце года должны сдать остальные три высотки — № 16, 33 и 102. Ещё два дома застройщик предложил переселить в высотки с более ранним сроком сдачи.