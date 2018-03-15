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Главгосстройнадзор до 30 марта проверит строительство паркинга в Мытищах
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Главгосстройнадзор до 30 марта проверит строительство паркинга в Мытищах 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области проводит плановую проверку строящегося паркинга в подмосковных Мытищах, проверка продлится до 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к плановой проверке строительства наземной многоуровневой неотапливаемой автостоянки, расположенной в микрорайоне 16 городского округа Мытищи. Проверка продлится до 30 марта. Плановое завершение строительства — третий квартал 2018 года», — отмечается в сообщении.
Объект рассчитан на 268 машино-мест и 82 мото-места, площадь семиэтажного паркинга составляет 11903 квадратных метра. Застройщиком выступает ООО «Загородная усадьба». Финансирование — средства инвестора.
«В настоящее время на объекте выполняются работы по монтажу колонн и плит перекрытия второго-третьего этажей, ведется монтаж фасадных панелей», — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
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