Главгосстройнадзор до 30 марта проверит строительство паркинга в Мытищах

Главгосстройнадзор Московской области проводит плановую проверку строящегося паркинга в подмосковных Мытищах , проверка продлится до 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к плановой проверке строительства наземной многоуровневой неотапливаемой автостоянки, расположенной в микрорайоне 16 городского округа Мытищи. Проверка продлится до 30 марта. Плановое завершение строительства — третий квартал 2018 года», — отмечается в сообщении.

Объект рассчитан на 268 машино-мест и 82 мото-места, площадь семиэтажного паркинга составляет 11903 квадратных метра. Застройщиком выступает ООО «Загородная усадьба». Финансирование — средства инвестора.