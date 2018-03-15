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Воробьев вручил ключи дольщикам ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе
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Воробьев вручил ключи дольщикам ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил Telegram‐канал пресс‐службы губернатора и правительства Московской области.
17-этажных
дома ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе введены в эксплуатацию. До конца марта новоселье справят 688 человек.
В рамках той политики, которую у нас ведет президент, особое внимание уделяется тем, кто не получил жилье, заплатив за это деньги. К сожалению, такие объекты есть и в Московской области, и в других регионах. Часто вопрос предоставления ключей связан не только с тем, что есть нерадивый застройщик или просто строитель, который обманул людей, но еще есть и ряд процедур, правил, норм, которые не давали нам, в частности здесь, уже в построенном доме вручить ключи
Андрей Воробьев.
ЖК «Квартал Лукино» начинал строить застройщик
ОАО «Севморшельфнефтегаз». Работы были приостановлены в мае 2015 года
из-за  проблем с финансированием. Для завершения строительства правительство региона привлекло нового инвестора. Им стала ГК «Гранель».
Завершать проблемные объекты за другими застройщиками — это очень сложная и ответственная работа. Мы взяли на себя обязательства по реализации ЖК «Квартал Лукино» еще весной 2016 года, проинвестировав в проект более чем 1,1 миллиарда рублей. 688 семей 13 лет ждали ключи от своих квартир и сегодня мы с радостью передаем им ключи
Ильшат Нигматуллин, президент ГК «Гранель».
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