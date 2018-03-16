В Амурской области за обман дольщиков на скамье подсудимых окажутся бывшие представители строительных компаний

Следователи следственной части Следственного управления УМВД окончили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства. Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор двух обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих строительство многоквартирных двухэтажных домов в с. Чигири Благовещенского района, похитил денежные средства участников долевого строительства.

В 2011 году в г. Благовещенске Амурской области директор предприятия от имени данных компаний заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве под предлогом осуществления организациями строительства многоквартирных двухэтажных жилых домов якобы по быстровозводимой технологии на общую сумму свыше 65 миллионов рублей.

Для заключения договоров с гражданами директор организаций привлек к деятельности двух сотрудников. Они, находясь в должностях начальника отдела продаж и начальника юридического отдела, консультировали граждан по вопросам участия в долевом строительстве и условиям заключаемых с ними договоров. Директор предприятий мотивировал сотрудников определенными выплатами. Обвиняемый организовывал широкую рекламную кампанию инвестиционного проекта строительства жилого микрорайона по ценам ниже сложившихся на рынке жилья. На момент привлечения денежных средств по некоторым земельным участкам у организации не имелось разрешений на строительство.

Организация должна была построить 7 многоквартирных жилых домов на денежные средства, поступившие от участников долевого строительства в с. Чигири.

В процессе осуществления своей деятельности строительная организация приступила к строительству только одного многоквартирного жилого дома, который в итоге не был сдан в эксплуатацию. На начало строительства данного дома у организации не имелось разрешительной и проектной документации. В ходе следствия установлено, что по недостроенному дому из привлеченных к строительству более 20 миллионов рублей израсходовано около 3 миллионов рублей. Остальные денежные средства, которые поступали от дольщиков, расходовались на завершение строительства других домов, а также на устранение недостатков в ранее построенных домах и на иные нужды, не связанные с исполнением обязательств перед потерпевшими.

Пострадавшими от противоправной деятельности фигурантов являются более 70-ти человек.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.