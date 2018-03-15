В Москве резко выросло количество небоскребов

В Москве резко подскочило количество небоскребов

С начала февраля 2018 года в продажу в «старой» Москве вышло несколько высотных новостроек. Доля многоэтажных жилых комплексов, от 17 этажей и выше, на первичном рынке достигла 62 процентов от всего объема предложения. На втором месте доля ЖК повышенной этажности — от 10 до 16 этажей. Такие данные содержатся в исследовании компании «Азбука Жилья», которое есть в распоряжении «Дома».

Согласно исследованию, за последние полтора месяца в продажу вышли ЖК «Лобачевского 120» предельной высотностью корпусов до 39 этажей, ЖК «Прайм Парк» — до 41 этажа, ЖК «Небо» — до 52 этажей.

Аналитики отмечают увеличение предложения высотных корпусов в новых жилых комплексах на территории «старой» Москвы. Общий объем предложения на первичном рынке в расчете количества корпусов с февраля 2017 года по февраль 2018-го увеличился на 29 процентов, при этом количество высотных домов в сегменте новостроек Москвы выросло на 41 процент за тот же период.

В категории высотных домов 59 процентов приходится на корпуса комфорт-класса, 39 процентов — на корпуса бизнес-класса. «Как правило, высотные жилые дома от 25 этажей и выше характерны для центральных и деловых зон города. Однако в Москве они стали появляться и в спальных районах. Например, в ЖК „Селигер Сити“ в районе Западное Дегунино есть корпуса до 38 этажей в высоту», — прокомментировал Владимир Каширцев, генеральный директор компании «Азбука Жилья».

Во второй половине 2017 года сообщалось, что Москва занимает первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов. Самым высоким жилым зданием оказалась башня «Восток» международного делового центра «Москва-Сити».