Квартира за 300 тысяч в сутки: как волгоградцы готовятся заработать на гостях ЧМ-2018

Не только владельцы гостиниц, но и частники надеются навариться на гостях ЧМ-2018. В преддверии футбольного первенства специализированные сайты пестрят объявлениями о сдаче комнат и квартир с выросшими в десятки раз ценами.

Один из тех, кто решил заработать и сорвать куш на гостях чемпионата — волгоградец по имени Дмитрий. Его объявление на рынке аренды квартир особо не отличается от остальных — типовая двушка на проспекте Ленина. Чем его квартира отличается от остальных — так это ценой. За вид на Мамаев Курган и доступность к стадиону «Волгоград-Арена» владелец двухкомнатной квартиры на четвертом этаже высотки просит 300 тысяч в сутки.

«В июне месяце 2018 года сдам новую квартиру ЛЮКС с просторным эркером, в новом доме, с мебелью, бытовой техникой, со всеми удобствами, квартира на сигнализации, под круглосуточной охраной полиции,2 кондиционера, железная входная дверь, натяжные потолки и т. д, — пишет хозяин двушки. — Дом расположен в 50 метрах от " Волгоград — Арены", где будет проходить Чемпионат Мира по футболу 2018 года. Мемориальный комплекс «Мамаев курган» и «Родина мать» в 500 метрах. До Парка «Дружбы народов» и Набережной р. Волга 300 метров. Рядом расположен Торгово-развлекательный комплекс «Европа сити молл». Отличное место. Хороший двор, Безопасно, Детская площадка, Парковка. Магазины, Бары, Рестораны, Музеи, Парк аттракционов, Кинотеатр в шаговой доступности. Ранее квартира не сдавалась. Иностранным клиентам предоставляется ГИД со знанием английского языка. Экскурсия по Городу — Герою Волгограду. 300 тысяч рублей в сутки. Торг»

Волгоградец уверен, что цена вполне обоснованная. Арендодатель готов торговаться, но скидку сделает только если будет заключен договор на срок не менее пяти дней. Тогда стоимость за сутки будет не 300 тысяч, а 250.

— Квартира хорошая, с евроремонтом. Первая сдача, — рассказывает Дмитрий. — Пока все июньские даты свободны. Мне звонили из Арабских Эмиратов, но точного понимания приедут ли обращавшиеся иностранцы — нет. Уже сейчас можно забронировать жилье, то придется заплатить залог — 250 тысяч. Затем по приезду оплата за все дни. А залог отдам после проживания. Его оставляю для подстраховки, чтобы в случае чего компенсировать порчу имущества. Все это, разумеется, будет прописано в договоре. Повторюсь, квартира хорошая, таких в Волгограде мало. В основном халупы выставляют в оъявлениях.

Сможет ли волгоградец заработать на болельщиках и озолотиться, пока под большим вопросом. При этом эксперты отмечают, что повышение цен наблюдается по всем регионам.