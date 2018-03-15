Застройщики задерживают ввод жилья в среднем на 5 месяцев

При этом средний срок ввода растет: если в начале 2016 года он составлял всего 1,7 месяца, то к началу 2017-го он прибавил два месяца, а к концу года — еще два.

Самой большой средний перенос зафиксирован по объектам, введенным в эксплуатацию во втором квартале 2017 года — он составил 5,8 месяца.

В целом 45% жилья из всего объема, введенного в 2017 году, было сдано в срок или досрочно. С переносами до полугода введено 28% жилья, переносы от полугода зафиксированы к 13% введенного жилья, у 14% жилья сроки вводы сдвинулись более чем на год.