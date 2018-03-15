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Застройщики задерживают ввод жилья в среднем на 5 месяцев
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Застройщики задерживают ввод жилья в среднем на 5 месяцев 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
При этом средний срок ввода растет: если в начале 2016 года он составлял всего 1,7 месяца, то к началу 2017-го он прибавил два месяца, а к концу года — еще два.
Самой большой средний перенос зафиксирован по объектам, введенным в эксплуатацию во втором квартале 2017 года — он составил 5,8 месяца.
Максимальные средние переносы даты ввода в эксплуатацию зафиксированы в Дагестане (13,1 месяца), Хабаровском крае (12,1 месяца) и Костромской области (11,5 месяца). Минимальные в Курской области (0,3 месяца), Удмуртии (1 месяц) и Кировской области (1,1 месяца).
В целом 45% жилья из всего объема, введенного в 2017 году, было сдано в срок или досрочно. С переносами до полугода введено 28% жилья, переносы от полугода зафиксированы к 13% введенного жилья, у 14% жилья сроки вводы сдвинулись более чем на год.
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