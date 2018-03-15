Жильцы дома в Химках, где произошел взрыв, возвращаются в свои квартиры

В подмосковных Химках в квартиры жилого дома, которые пострадали в результате взрыва и пожара в прошлом году, возвращаются жильцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Пожар произошел в доме №14 на проспекте Мира в Химках 15 ноября, его причиной стал взрыв неизвестного вещества. Предположительной версией пожара является взрыв бытового газа. В результате возгорания пострадали квартиры.

«В дом № 14 по проспекту Мира в Химках возвращаются жильцы квартир, пострадавших при пожаре ранее. Кто-то из жителей уже перевез всю необходимую мебель, а кто-то только въезжает в полностью восстановленные квартиры. Контролировали ход проведения работ представители Общественной палаты городского округа. На личный контроль ситуацию взял глава городского округа Дмитрий Волошин », — говорится в сообщении.

Восстановленные после пожара квартиры освятили представители Химкинского благочиния. Ремонт квартир был выполнен силами подрядных организаций муниципальной жилищно-коммунальной службы. Работы проводились в 24 квартирах, в пяти из которых — капитального характера. Контролировали ход проведения работ представители Общественной палаты городского округа.

Восстановленные квартиры освятили представители Химкинского благочиния. Кроме того, церковнослужители передали в дар жильцам пострадавших квартир икону Божьей Матери «Неопалимая купина».

«В ходе ремонтных работ было установлено более 20 оконных блоков, как в жилых помещениях, так и в местах общего пользования. Восстановлен тепловой контур, освещение. Проведена уборка территории и очищен фасад здания», — добавляется в сообщении.

Сразу после происшествия, в Химках был создан штаб, где пострадавшие могли получить психологическую и медицинскую помощь, также была оказана гуманитарная помощь.