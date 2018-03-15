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Площадь телестудии «Энтузиаст» могут увеличить в два раза — до 21,5 тыс. кв. м
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Площадь телестудии «Энтузиаст» могут увеличить в два раза — до 21,5 тыс. кв. м 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: MosDay.ru
м. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 марта 2018 г. согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл. 5, корп. 5 (ВАО) для проведения реконструкции телевизионно-студийного комплекса (ООО «Студия Энтузиаст»)», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, после завершения работ по реконструкции объекта площадь телевизионно-студийного комплекса будет увеличена в два раза — с 10,7 тыс. до 21,5 тыс. кв. м  «Реконструкция телестудии «Энтузиаст» будет проведена в рамках существующих габаритов здания за счет обустройства дополнительных этажей. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен для публичных слушаний», — отметили в пресс-службе.
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