Площадь телестудии «Энтузиаст» могут увеличить в два раза — до 21,5 тыс. кв. м

м. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). «Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 15 марта 2018 г. согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл. 5, корп. 5 (ВАО) для проведения реконструкции телевизионно-студийного комплекса (ООО «Студия Энтузиаст»)», — говорится в сообщении. По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева , после завершения работ по реконструкции объекта площадь телевизионно-студийного комплекса будет увеличена в два раза — с 10,7 тыс. до 21,5 тыс. кв. м «Реконструкция телестудии «Энтузиаст» будет проведена в рамках существующих габаритов здания за счет обустройства дополнительных этажей. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен для публичных слушаний», — отметили в пресс-службе.