Военнослужащие авиабазы Кант получили жилищные субсидии

В торжественной обстановке начальник отдела управления жилищного обеспечения ЦВО Татьяна Кадырова поздравила военнослужащих и членов их семей и передала им подготовленные документы.

Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии , имеющие выслугу от 20 и более лет и ранее не обеспеченные жильем, получили сертификаты на получение жилищной субсидии.

В торжественной обстановке на утреннем построении личного состава начальник отдела управления жилищного обеспечения ЦВО Татьяна Кадырова поздравила военнослужащих и членов их семей и передала им подготовленные документы.

Жилищная субсидия военнослужащим — это единовременная денежная выплата, которая выдается на приобретение готового жилья или его строительство. Размер субсидии военнослужащему зависит от выслуги и состава семьи.