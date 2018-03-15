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Военнослужащие авиабазы Кант получили жилищные субсидии
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Военнослужащие авиабазы Кант получили жилищные субсидии 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В торжественной обстановке начальник отдела управления жилищного обеспечения ЦВО Татьяна Кадырова поздравила военнослужащих и членов их семей и передала им подготовленные документы.
Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии, имеющие выслугу от 20 и более лет и ранее не обеспеченные жильем, получили сертификаты на получение жилищной субсидии.
В торжественной обстановке на утреннем построении личного состава начальник отдела управления жилищного обеспечения ЦВО Татьяна Кадырова поздравила военнослужащих и членов их семей и передала им подготовленные документы.
Жилищная субсидия военнослужащим — это единовременная денежная выплата, которая выдается на приобретение готового жилья или его строительство. Размер субсидии военнослужащему зависит от выслуги и состава семьи.
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