Срок «Дачной амнистии» продлен

Уважаемые жители Зеленограда! 28 февраля 2018 года вступил в силу закон, продлевающий срок действия «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года. Таким образом, в течение последующих двух лет владельцы частных домов, которые не успели зарегистрировать право собственности на них, будут иметь возможность сделать это в упрощенном порядке, то есть без предъявления разрешения на ввод в эксплуатацию.

Значение «дачной амнистии» сложно переоценить, ведь совершение любых сделок (купля-продажа, дарение, залог и т.д.) с недвижимым имуществом, а также передача его по наследству, возможны только после государственной регистрации права на него.

Напоминаем, что «амнистия» распространяется только на отдельно стоящие жилые строения высотой не более трех этажей.

Для того чтобы оформить право собственности на жилой дом по упрощенной процедуре, гражданин должен предоставить следующие документы:

· документ, подтверждающий право на земельный участок, на котором расположен объект индивидуального жилищного строительства (постановление (решение) о предоставлении земельного участка и/или свидетельство старого образца);

· технический план объекта недвижимости, подготовленный кадастровым инженером.

Для оформления технического плана следует обратиться к кадастровому инженеру, который произведёт все необходимые замеры и подготовит документацию. Технический план для целей государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав оформляется только в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.

Для подготовки технического плана на жилой дом, расположенный на земельном участке с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», необходимо предоставить кадастровому инженеру разрешение на строительство, выданное уполномоченным органом.

Информация о кадастровых инженерах содержится в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru, раздел «Электронные услуги и сервисы» — «Росреестр кадастровых инженеров»).

Подать документы на кадастровый учет и регистрацию права собственности можно любым из перечисленных способов:

· в любом офисе МФЦ («Мои документы»);

· в электронном виде на сайте www.rosreestr.ru;

· отправить документы по почте.

После окончания срока действия «дачной амнистии» (1 марта 2020 года) владельцу недвижимости придется дополнительно представлять документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию принадлежащего ему дома, для получения которого придется пройти сложную и продолжительную по времени процедуру.