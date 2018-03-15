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Риелторы: число мошенничеств при сделках с жильем за 2 года выросло на 20%
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Риелторы: число мошенничеств при сделках с жильем за 2 года выросло на 20% 

РИА Недвижимость 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Недвижимость. Количество мошенничеств при купле-продаже жилья в России за последние два года увеличилось примерно на 20%, подсчитали специалисты компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».
В компании отмечают, что хотя рынок недвижимости за последнее время стал намного прозрачнее, на нем по-прежнему присутствуют распространенные схемы обмана покупателей или продавцов.
Так, по словам руководителя департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет недвижимости» Оксаны Ивановой, до сих пор встречается схема, когда третьи лица присваивают себе личность продавца и совершают сделку по чужим документам. «Например, если собственник хранит личные документы в сдаваемой квартире, и так называемый „артист“ получает возможность выгодно для себя использовать чужую оплошность», — поясняет она.
Еще одна форма обмана существует благодаря извечному желанию сэкономить, говорит эксперт. Однако обычно у квартиры с низким ценником что-то не так: либо документы не в порядке, либо явные дефекты превращают жилье в неликвид, предостерегает она. «Кроме того, может произойти признание сделки недействительной по причине таких аргументов, как продавец „не ведал что творил“, „обдурили человека“, „ничего не помню“, „оказывается, не имел права“, „здоровье не позволяло“. Если цена еще и занижена в договоре, то в таком случае покупатель просто останется практически ни с чем», — рассказывает Иванова.
Есть мошенники более мелкого масштаба, отмечает Иванова. Например, обман может состоять в том, чтобы просто получить множество авансов за квартиру, выставленной по «интересной» цене, и раствориться в неизвестности, уточняет эксперт. При этом, добавляет представитель «НДВ-Супермаркета недвижимости», мошенники используют разные уловки и методы психологического давления.
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