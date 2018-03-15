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Новостройки России: контрасты впечатляют
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Новостройки России: контрасты впечатляют 

BFM.RU 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Рейтинг ЦИАН свидетельствует, что между регионами страны остается пропасть как по количеству нового жилья, так и по стоимости квадратного метра.
Эксперты, анализирующее состояние дел на российском рынке недвижимости, наконец-то перестали принимать во внимание московские показатели: сравнение России с Москвой, а уж тем более со всем столичным регионом по каждому из параметров бессмысленно, а в целом даже вредоносно. Аналитики ЦИАН пошли еще дальше — и составили новостроечный рейтинг российских регионов без учета Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области.
Конечно, совсем скинуть обе столицы с областями со счетов нельзя: в конце концов, на них, согласно статистике, приходится около 30% всех новостроек, имеющихся сегодня в наличии в стране. Но если эти 30% убрать, получается, что 38% приходятся на 68 регионов, а оставшиеся 32% — всего на десятку лидеров, которую формируют Краснодарский, Пермский, Красноярский край, а также Ростовская, Свердловская, Рязанская, Калининградская, Воронежская, Новосибирская и Тюменская области.
Рейтинг цен на жилье тоже правильнее составлять без учета столичных показателей. Тогда первое место занимает Крым с показателем 115 тысяч рублей за квадратный метр, второе — Ямало-Ненецкий округ (90 тысяч), третье — Приморский край (80 тысяч). Также в десятке Севастополь, Хабаровский край, Саха, Ханты-Мансийский округ, Архангельская, Амурская и Свердловская области.
Показатели и без столичных цифр впечатляют: разница в стоимости квадратного метра между регионами, занимающими первое и десятое места рейтинга, составляет 45%, а вообще по России (без учета столичных регионов) — 69%. При таком раскладе рассуждения об общероссийском рынке недвижимости звучали бы чересчур оптимистично.
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