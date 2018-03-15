На модернизацию больниц во Владимирской области выделят 1,2 млрд рублей

Средства определили из областного и федерального бюджетов. Они пойдут на строительство ФАПов, ремонт больниц и закупку современного оборудования.

150 млн направят на оснащение семи учреждений эндоскопическим и офтальмологическим оборудованием. Оно необходимо для проведения высокотехнологических операций. В больнице №5 во Владимире установят новый маммограф. Н завершение строительства акушерских корпусов в Гусь-Хрустальном и Коврове выделят 720 млн рублей. 91,5 млн пойдет на обустройство пункта скорой помощи в селе Ляхи.