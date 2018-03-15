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108,7 млн рублей вложили в реконструкцию спорткомплекса в Башкирии
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108,7 млн рублей вложили в реконструкцию спорткомплекса в Башкирии 

АиФ-Уфа 15 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
В Межгорье после реконструкции открылся универсальный спортивный комплекс, отремонтированный по программе «100 объектов к столетию образования Башкортостана». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Спортзал комплекса вмещает восемь площадок для бадминтона, волейбольную, баскетбольную и футбольную площадки, тренажерный и борцовский залы, есть лыжная база. Площадки соответствуют стандартам проведения республиканских и всероссийских соревнований. Стоимость реконструкции объекта составила 108,7 млн рублей. Площадь здания превышает 2,5 тысячи кв. м. Пропускная способность — 600 человек в день.
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