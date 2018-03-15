Где купить дорогую квартиру? 10 регионов России

Москва , 15 марта — «Вести. Экономика». Эксперты онлайн-площадки объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН составили рейтинг российских регионов по количеству продающейся высокобюджетной «вторички». Эксперты установили нижнюю ценовую границу в 7 миллионов рублей и исключили Москву и Санкт-Петербург , так как порог входа на рынок дорогого жилья в них находится значительно выше этой отметки. Ниже представляем регионы с самым большим количеством продающейся вторичной недвижимости. 1. Краснодарский край

Краснодарский край лидирует в России по количеству выставленного на продажу дорогого вторичного жилья. Самым дорогим лотом Краснодарского края является пентхаус в Сочи площадью 600 квадратных метров, оцененный в 570 миллионов рублей, говорится в сообщении. Всего же в базе ЦИАН размещено 10,5 тысяч активных объявлений о продаже вторичного жилья в регионе стоимостью свыше 7 миллионов рублей. 2. Московская область

Второе место в рейтинге компании занимает Московская область с 8,9 тысячи объявлений. Самым дорогим лотом региона является трехэтажная квартира стоимостью 254 миллиона рублей в клубном доме в поселке Петрово-Дальнее. Отделка лота площадью 450 кв. м выдержана в стиле английской классики. Квартира оборудована собственным лифтом, камином, сауной и домашним кинотеатром. 3. Крым

Замыкает тройку лидеров Крым, на вторичном рынке которого, по данным компании, продается 3,8 тысячи дорогих квартир. Самый дорогой лот в республике — пентхаус площадью 265 «квадратов» в пятизвездочном отеле в Ялте, за который текущие хозяева надеются выручить 189 миллионов рублей. При этом по доле предложения «вторички» стоимостью свыше 7 миллионов рублей Крым занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга — подобных лотов на локальном рынке 22,5% от общего объема предложения, говорится в сообщении ЦИАН. 4. Калининградская область

По данным портала, в Калининградской области по цене 7 млн рублей и выше выставлено на продажу 2,2 тыс. квартир (5,1% предложения). По максимальной для региона цене в 50 млн рублей предлагается двухуровневая квартира площадью 223 кв. метра в новом доме в центре Калининграда . 5. Новосибирская область

Новосибирская область уступила четвертое место Калининградской, замыкая пятерку лидеров. В базе ЦИАН размещено 2 тыс. объявлений о продаже элитных квартир, и это составляет 6,3% предложений на локальном вторичном рынке. «За 85 млн рублей в Новосибирске можно приобрести квартиру площадью 740 „квадратов“ в элитном клубном доме на Красном проспекте. В квартире 4 уровня, она разделена на жилую и деловую зоны. В приватной части расположены спальни и зона отдыха с бассейном, бильярдом и сауной. Рабочая секция представляет собой open space с отдельным входом с улицы», — приводится описание самого дорогого объявления в ЦИАН. 6. Севастополь

За Новосибирской областью следует город федерального значения Севастополь, где выставлены на продажу 1,9 тыс. квартир стоимостью 7 млн рублей и более. Выше этой отметки предлагаются 16,2% лотов на локальном рынке. Самый дорогой лот в Севастополе выставлен на продажу за 52 млн рублей. Он представляет собой целый этаж в историческом здании на первой береговой линии. Это 4 квартиры общей площадью 250 «квадратов», объединенные в единое пространство. 7. Ростовская область

В Ростовской области доля дорогих квартир довольно скромная — всего 3,3%. При этом по количеству объявлений о продаже квартир стоимостью 7 млн рублей и выше регион занимает седьмую позицию с показателем 1,5 тыс. лотов. В Ростове-на-Дону самая дорогая квартира предлагается за 90 млн рублей. Это лот площадью 371 кв. м в элитном клубном доме на Пушкинской улице. В квартире выполнена дорогая отделка в классическом стиле. В стоимость входят два машиноместа в подземном паркинге. 8. Тюменская область

Восьмое место достается Тюменской области, где насчитывается 1,4 тыс. дорогих квартир. От общего объема предложения на вторичном рынке региона этот показатель составляет 4,8%. «Потолок» в Тюменской области находится на уровне 70 млн рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 290 кв. м с отделкой в современном стиле в самом центре Тюмени . 9. ХМАО

Ханты-Мансийский автономный округ разместился на девятой позиции. Емкость вторичного рынка дорогого жилья составляет 1,1 тысяч лотов или 6,5% от общего объема предложения по региону. Так, например, самая дорогая квартира была зарегистрирована в Сургуте . Покупателю она обойдется в 50 миллионов рублей. Жилье представляет собой трехэтажный пентхаус в элитном доме на улице Энергетиков площадью 498 квадратных метров. Оно включает в себя винный погреб, спортивный зал, хамам, гостиную с камином. 10. Калужская область

Замкнула рейтинг из десяти регионов Калужская область, где дорогое жилье составляет всего 3% от общего объема предложения на вторичном рынке. В регионе квартир стоимостью 7 млн рублей и выше меньше тысячи: здесь предлагается немногим менее 900 подобных лотов. Здесь на продажу выставлено 900 объектов (3% предложения) от 7 млн руб., самый дорогой из которых — пентхаус за 24,6 млн руб. площадью 213 кв. м с просторной открытой террасой.