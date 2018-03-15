Новую баню откроют в Дивеевском районе 

фото из социальных сетейНовую баню откроют в Дивеевском районе
16 марта в 10.15 в Дивееве откроется база муниципально-коммунальных служб с баней на 50 мест.
Новый объект объединяет административное и техническое здания, а также просторное помывочное помещение бани.
Начало строительства — сентябрь 2016 года, окончание строительства — декабрь 2017 года. Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 68 млн рублей, закуплено и установлено оборудование на сумму 6,3 млн рублей. Финансирование объекта осуществлялось по адресной инвестиционной программе Нижегородской области в 2016-2017 годах.
В торжественном открытии примут участие депутат Государственной Думы, секретарь НРО «Единой России» Денис Москвин, глава администрации Дивеевского района Дмитрий Дрейбанд.