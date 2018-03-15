Новую баню откроют в Дивеевском районе

фото из социальных сетейНовую баню откроют в Дивеевском районе

16 марта в 10.15 в Дивееве откроется база муниципально-коммунальных служб с баней на 50 мест.

Новый объект объединяет административное и техническое здания, а также просторное помывочное помещение бани.