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Уралец отсудил у застройщика деньги за опасную квартиру
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Уралец отсудил у застройщика деньги за опасную квартиру 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: ЕАН
Житель Екатеринбурга отсудил у компании-застройщика 241 тысячу рублей за то, что в его новой квартире из-за сырости появилась плесень.
Михаил в июле 2015 года купил в долевку жилье в поселке Мичуринский, но жить там, как оказалось, нельзя: протекал потолок и мокли стены в комнатах, окна были с дефектом — появлялся конденсат, отчего отваливалась штукатурка, вздулся ламинат. В конечном итоге сырость привела к появлению плесени.
"Комиссия, в которую входили представители застройщика, подрядчика и субподрядчика, составила акты, с которыми мужчина обратился к строителям, чтобы те устранили недостатки. Согласно заключению независимых экспертов, жить в квартире было опасно для здоровья", — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Застройщик претензии клиента оставил без внимания, и Михаил с иском о защите прав потребителей обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга. Он просил взыскать с застройщика расходы на устранение недоделок (99 832 рублей), обязать его устранить недостатки на кровле, а также — взыскать неустойку, моральный вред и расходы на экспертизу.
Райсуд требования уральца удовлетворил по всем пунктам, скорректировав лишь суммы претензий. Со строительной компании взыскали в итоге в общей сложности 241 тысячу рублей и обязали ее в течение недели привести жилье в надлежащий вид. «Представитель ответчика подал апелляцию в облсуд, однако коллегия оставила решение без изменения (оно уже вступило в законную силу», -резюмировали в пресс-службе инстанции.
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