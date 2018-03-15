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Дачникам разрешают не платить налоги за часть недвижимости
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Дачникам разрешают не платить налоги за часть недвижимости 

Legal.Report 15 марта 2018
Минфин России дал разъяснения о том, какие хозяйственные постройки не должны облагаться налогом. К таким объектам недвижимости отнесены хозяйственные, бытовые строения, сооружения вспомогательного использования и аналогичные объектах на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и садоводства или индивидуального жилищного строительства. Дома и жилые строения не признаются хозпостройками.
Как отмечается в информационном письме ведомства, если площадь хозяйственной постройки не больше 50 кв. м, то налог с нее не взимается, при условии, что ее собственник обратился в налоговую инспекцию за предоставлением данной льготы. Льгота предусмотрена лишь для одной хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах страны), если она не используется в предпринимательских целях.
Муниципальные власти имеют право расширить условия применение льготы — установить ее в отношении неограниченного числа хозпостроек в данной местности или для хозпостроек площадью свыше 50 кв. м.
Хозяйственные постройки, не попадающие под действие льгот, в том числе площадью свыше 50 кв. м, облагаются налогом в общем порядке на основании поступивших в налоговые инспекции сведений о зарегистрированных правах на них физических лиц (сведений из Росреестра, от нотариусов при оформлении прав на наследство).
При этом постройки, которые не регистрируются в Едином госреестре недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные сезонные сооружения и т.п.), не являются объектом налогообложения.
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