Москвичи с 2015 г. стали в девять раз чаще интересоваться покупкой принадлежащей городу недвижимости

Интерес к инвестициям в недвижимость напрямую от города вырос в девять раз начиная с 2015 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике со ссылкой на главу ведомства Геннадия Дегтева.

«В девять раз увеличилось количество обращений по вопросам приобретения недвижимости из имущественной казны столицы с 2015 г. Это говорит о том, что растет информированность горожан и они доверяют процедуре открытых торгов, им понятен механизм участия в аукционах», — сказал руководитель департамента Г. Дегтев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» три года назад поступало около 2 тыс. обращений, а в 2017 г. специалисты провели более 18 тыс. консультаций. За текущий год справочная служба оказала уже более 2 тыс. консультаций.

«Наибольшее количество запросов поступает по аренде помещений из городской казны — это 26% от общего количества обращений, 21% телефонных звонков связан с вопросами по процедуре торгов. Запросы на покупку помещений через аукцион составили 20%. Остальные запросы поступают по вопросам аренды НТО, пакетов акций, а также звонки от физических лиц», — отметил Г. Дегтев.

Как отметили в пресс-службе, в среднем продолжительность консультации занимает от четырех до шести минут.