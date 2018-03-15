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Москвичи с 2015 г. стали в девять раз чаще интересоваться покупкой принадлежащей городу недвижимости
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Москвичи с 2015 г. стали в девять раз чаще интересоваться покупкой принадлежащей городу недвижимости 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: MosDay.ru
Интерес к инвестициям в недвижимость напрямую от города вырос в девять раз начиная с 2015 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике со ссылкой на главу ведомства Геннадия Дегтева.
«В девять раз увеличилось количество обращений по вопросам приобретения недвижимости из имущественной казны столицы с 2015 г. Это говорит о том, что растет информированность горожан и они доверяют процедуре открытых торгов, им понятен механизм участия в аукционах», — сказал руководитель департамента Г. Дегтев, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» три года назад поступало около 2 тыс. обращений, а в 2017 г. специалисты провели более 18 тыс. консультаций. За текущий год справочная служба оказала уже более 2 тыс. консультаций.
«Наибольшее количество запросов поступает по аренде помещений из городской казны — это 26% от общего количества обращений, 21% телефонных звонков связан с вопросами по процедуре торгов. Запросы на покупку помещений через аукцион составили 20%. Остальные запросы поступают по вопросам аренды НТО, пакетов акций, а также звонки от физических лиц», — отметил Г. Дегтев.
Как отметили в пресс-службе, в среднем продолжительность консультации занимает от четырех до шести минут.
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