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Орловцам объяснили отчего зависит оценка недвижимости
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Орловцам объяснили отчего зависит оценка недвижимости 

РИА 57 15 марта 2018
Фото: РИА 57
В 2018 году физические лица в Орловской области впервые будут оплачивать налог на имущество за 2017 год исходя из кадастровой стоимости, сообщили в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.
В Кадастровую палату по Орловской области часто обращаются граждане с вопросами о причинах различия кадастровой стоимости помещений, находящихся в одном здании, зданий и земельных участков, расположенных по соседству.
Дело в том, что при сравнении кадастровой стоимости объектов недвижимости необходимо учитывать различие в характеристиках, влияющих на величину кадастровой стоимости. Так, при определении кадастровой стоимости земельного участка важны категория земель, вид разрешённого использования, площадь. К примеру, для каждой категории земель существуют свои оценочные группы (для земель населённых пунктов их 17).
Не менее важным является значение кадастрового квартала. Так, соседи, живущие в одной деревне и владеющие одинаковыми по категории, разрешённому использованию и площади земельными участками, будут платить разный налог на землю, потому что их участки расположены в разных кадастровых кварталах. Для объектов капитального строительства необходимо учитывать такие характеристики как вид (помещение, здание), назначение (жилое, нежилое), площадь.
Также необходимо учитывать, что, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» кадастровая оценка объектов недвижимости, внесённых в базу Единого государственного реестра недвижимости, проводится примерно раз в пять лет, следующий перерасчет, возможно, будет отличаться от предыдущего.
Сообщение Орловцам объяснили отчего зависит оценка недвижимости появились сначала на РИА 57.
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