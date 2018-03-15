Орловцам объяснили отчего зависит оценка недвижимости

В 2018 году физические лица в Орловской области впервые будут оплачивать налог на имущество за 2017 год исходя из кадастровой стоимости, сообщили в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.

В Кадастровую палату по Орловской области часто обращаются граждане с вопросами о причинах различия кадастровой стоимости помещений, находящихся в одном здании, зданий и земельных участков, расположенных по соседству.

Дело в том, что при сравнении кадастровой стоимости объектов недвижимости необходимо учитывать различие в характеристиках, влияющих на величину кадастровой стоимости. Так, при определении кадастровой стоимости земельного участка важны категория земель, вид разрешённого использования, площадь. К примеру, для каждой категории земель существуют свои оценочные группы (для земель населённых пунктов их 17).

Не менее важным является значение кадастрового квартала. Так, соседи, живущие в одной деревне и владеющие одинаковыми по категории, разрешённому использованию и площади земельными участками, будут платить разный налог на землю, потому что их участки расположены в разных кадастровых кварталах. Для объектов капитального строительства необходимо учитывать такие характеристики как вид (помещение, здание), назначение (жилое, нежилое), площадь.

Также необходимо учитывать, что, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» кадастровая оценка объектов недвижимости, внесённых в базу Единого государственного реестра недвижимости, проводится примерно раз в пять лет, следующий перерасчет, возможно, будет отличаться от предыдущего.