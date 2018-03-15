Депутаты парламента Киргизии хотят отдать служебные квартиры сиротам

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии выступили с инициативой отдать служебные квартиры, положенные законодателям, выпускникам детских домов. Протокольное поручение подготовить постановление о передаче пустующих квартир детям дано спикеру парламента Дастану Джумабекову, сообщают в четверг местные СМИ.

На заседании 15 марта отмечалось, что выпускники детских домов после достижения совершеннолетия в буквальном смысле остаются на улице. У государства нет средств на строительство социального жилья для сирот. «На балансе Жогорку Кенеша имеются служебные квартиры, которые практически пустуют, поэтому целесообразнее их передать выпускникам детских домов», — предложила, в частности, депутат от фракции «Онугуу — Прогресс» Гульшат Асылбаева, которую поддержали многое парламентарии.

По данным хозяйственной службы парламента, свыше 20 квартир несколько лет никем не используются, а одна из служебных квартир в микрорайоне «Аламедин-1» пустует на протяжении семи лет.