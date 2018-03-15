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Депутаты парламента Киргизии хотят отдать служебные квартиры сиротам
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Депутаты парламента Киргизии хотят отдать служебные квартиры сиротам 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии выступили с инициативой отдать служебные квартиры, положенные законодателям, выпускникам детских домов. Протокольное поручение подготовить постановление о передаче пустующих квартир детям дано спикеру парламента Дастану Джумабекову, сообщают в четверг местные СМИ.
На заседании 15 марта отмечалось, что выпускники детских домов после достижения совершеннолетия в буквальном смысле остаются на улице. У государства нет средств на строительство социального жилья для сирот. «На балансе Жогорку Кенеша имеются служебные квартиры, которые практически пустуют, поэтому целесообразнее их передать выпускникам детских домов», — предложила, в частности, депутат от фракции «Онугуу — Прогресс» Гульшат Асылбаева, которую поддержали многое парламентарии.
По данным хозяйственной службы парламента, свыше 20 квартир несколько лет никем не используются, а одна из служебных квартир в микрорайоне «Аламедин-1» пустует на протяжении семи лет.
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