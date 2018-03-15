Финансирование устойчивого развития с/х-территорий области в 2017 г. составило более 401 млн рублей

В том числе: из федерального бюджета — 159,2 млн руб., из областного бюджета — 242,5 млн руб., сообщает региональный минсельхоз.

Выделенные в 2017 г. бюджетные средства на мероприятия Государственной программы позволили достичь следующих результатов:

предоставить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 88 семьям сельских жителей, в том числе 63 молодым семьям и молодым специалистам;

ввести (приобрести) 5,6 тыс. кв. м, в том числе 3,9 тыс. кв. м молодыми семьями и молодыми специалистами;

построить четыре фельдшерско-акушерских пункта в муниципальных районах Волжский, Камышлинский, Сергиевский, Челно-Вершинский;

построить четыре универсальные спортивные площадки в муниципальных районах Безенчукский, Больше-Глушицкий, Похвистневский и Клявлинский;

ввести в эксплуатацию 10,3 км газопроводов в муниципальных районах Кинельский, Кинель-Черкасский, Хворостянский;

ввести в эксплуатацию 8,5 км водопроводов в Нефтегорском и Приволжском районах;

завершить реализацию двух проектов комплексной застройки (в с. Хворостянка и с. Сергиевск) и начать реализацию двух проектов комплексной застройки (в с. Кинель-Черкассы и с. Пестравка);

реализовать девять проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан в муниципальных районах Алексеевский, Богатовский, Кинельский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский (два проекта), Сергиевский и Шигонский, что на два проекта больше запланированного количества.

Кроме того на мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности было выделено — 35,2 млн руб., в том числе из областного бюджета — 20 млн руб., из федерального бюджета — 15,23 млн рублей.