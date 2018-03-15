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A Plus Development построит склад в Подмосковье для производителя стекла
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A Plus Development построит склад в Подмосковье для производителя стекла 

РИА Недвижимость 15 марта 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 15 мар — РИА Недвижимость. Петербургский девелопер индустриально-складской недвижимости A Plus Development и транспортно-логистический холдинг Rail Pro подписали контракт на строительство складского комплекса площадью более 20 тысяч квадратных метров в Московской области, говорится в сообщении петербургской компании.
"По условиям соглашения, после ввода в эксплуатацию объект будет сдан в аренду российской ветви концерна Asahi Glass Co., Ltd (AGC), крупнейшего мирового производителя стекла, который представлен более чем в 30 странах мира", — отмечается в пресс-релизе.
Для реализации проекта Rail Pro приобрела земельный участок площадью 6,4 гектара возле производственного комплекса концерна AGC, который расположился на участке в 30 гектаров в поселке Спас-Заулок Клинского района Московской области. Генподрядчиком строительства нового склада станет «А Плюс Инжиниринг», входящая в ГК A Plus Development, которая также выполнит функцию технического заказчика и генерального проектировщика, указывается в материалах.
В них уточняется, что объем инвестиций группы компаний Rail Pro в строительство складского комплекса для AGC без учета стоимости земельного участка оценивается в 1 миллиард рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал 2018 года. Проект станет вторым, реализованным в партнерстве A Plus Development и AGC. В настоящий момент крупнейший мировой производитель стекольной продукции арендует под Петербургом складские площади в «А Плюс Парк Санкт-Петербург-2» (в Колпино), принадлежащем девелоперу.
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