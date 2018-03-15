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Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству построенного жилья
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Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству построенного жилья 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Ростовская область по итогам 2017 года вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством построенного жилья. Об этом в ходе выставки «СТИМ-Экспо» рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития донского региона Николай Безуглов. При этом в Ростовской области построено 3% от общего количества, введенного в стране в прошлом году.
«Современные тенденции развития жилищного строительства характеризуются потребностью удовлетворения жилищного спроса в условиях ограниченной платежеспособности. В настоящее время основной формой приобретения жилья остается участие граждан в долевом строительстве многоквартирных домов», — рассказал министр, отметив, что долевое строительство порождает проблемы в виде обманутых дольщиков. Тем не менее, сейчас меняется законодательство и вводятся новые требования к уставному капиталу и опыту строительной компании и т.д. В соответствии с посланием Президента, в планах — переход от долевого строительства к проектному финансированию, при котором риски на себя будут брать застройщики и банки.
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