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На развитие сельских территорий губернии в 2018 г. направят более 505 млн рублей
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На развитие сельских территорий губернии в 2018 г. направят более 505 млн рублей 

Волга Ньюс 15 марта 2018
В том числе: из областного бюджета — 365,8 млн руб., из федерального бюджета — 139,4 млн руб., сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
Указанные средства господдержки позволят достичь следующих результатов:
ввести (приобрести) 5,4 тыс. кв. м, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами — 3,8 тыс. кв. м;
предоставить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 203 семьям сельских жителей, в том числе 147 молодой семье (молодому специалисту);
построить два фельдшерско-акушерских пункта в Алексеевском и Борском районах;
построить две универсальные спортивные площадки в Красноярском и Сергиевском районах;
ввести в эксплуатацию 5,1 км газопроводов в Кинельском, Ставропольском и Сызранском районах;
ввести в эксплуатацию 5,5 км водопроводов в Нефтегорском и Исаклинском районах;
реализовать два проекта по грантовой поддержке местных инициатив граждан в Большеглушицком и Красноармейском районах;
завершить два проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку (в селе Кинель-Черкассы и селе Пестравка) начать реализацию 2 проектов комплексной застройки (в селе Кошки и поселке Сургут).
Кроме того на мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности предусмотрено — 386,4 млн руб., в том числе из областного бюджета — 234,3 млн руб., из федерального бюджета — 152,1 млн рублей.
Данные средства позволят построить автомобильные дороги в муниципальных районах Алексеевский, Борский, Кинель-Черкасский, Сергиевский и Хворостянский общей протяженностью 12,5 км.
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