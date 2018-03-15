Москва отказалась от льготной ипотеки для переселенцев

«Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается, — цитирует Хуснуллина агентство. — За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла». Московские власти не планируют запускать программу льготной ипотеки для участников программы реновации. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин , передает ТАСС

По словам чиновника, переселенцы смогут выкупить «лишние» квадратные метры на общих условиях. «Будем идти возможностью предоставления дополнительных метров, — пояснил заммэра. — А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека».

Изначально жителям сносимых хрущевок обещали ипотеку по сниженной ставке, чтобы они смогли при переселении получить бóльшие квартиры, заплатив за излишки жилплощади кредитными средствами. В частности, речь шла о кредитах под семь процентов годовых.