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Москва отказалась от льготной ипотеки для переселенцев
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Москва отказалась от льготной ипотеки для переселенцев 

dom.lenta.ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Московские власти не планируют запускать программу льготной ипотеки для участников программы реновации. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается, — цитирует Хуснуллина агентство. — За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла».
По словам чиновника, переселенцы смогут выкупить «лишние» квадратные метры на общих условиях. «Будем идти возможностью предоставления дополнительных метров, — пояснил заммэра. — А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека».
Изначально жителям сносимых хрущевок обещали ипотеку по сниженной ставке, чтобы они смогли при переселении получить бóльшие квартиры, заплатив за излишки жилплощади кредитными средствами. В частности, речь шла о кредитах под семь процентов годовых.
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