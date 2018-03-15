Новосибирский Минтранс рассчитывает в марте получить план работ по Восточному обходу

НОВОСИБИРСК , 15 марта. / ТАСС /. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области к концу марта ожидает план по усилению работ на Восточном обходе Новосибирска, строительство которого замедлилось из-за финансовых проблем подрядчика «Сибмост». Об этом сообщил в четверг журналистам в пресс-центре ТАСС временно исполняющий обязанности министра Анатолий Костылевский.

"Стройка ведется, но не теми темпами, которыми бы хотелось, в вялотекущем режиме. На встрече губернатора с представителями собственников «Сибмоста» прозвучали уверения, что к концу мая работы на объекте закипят в полном объеме. Мы ожидаем к концу марта получить план мероприятий по усилению работ на данном объекте", — сказал врио министра.

В конце февраля сообщалось, что инвесторы «Сибмоста» ("Объединенное мостостроительное предприятие", принадлежащее АФК «Система» Сбербанку — прим. ТАСС) планируют восстановить работоспособность компании за один-два месяца.

Восточный обход Новосибирска должен соединить Северный обход с федеральной трассой М-52 «Чуйский тракт». Дорога протяженностью 80 километров призвана разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск. Первый 20-километровый участок, от трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок — Кольцово, начали строить в 2013 году. Участок планировали сдать в эксплуатацию в 2016 году, стоимость оценивалась в 10,3 млрд рублей.