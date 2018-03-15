Москва построит за свой счет пять ТПУ

Речь идет про ТПУ «Мичуринский проспект», «Лермонтовский проспект», «Электрозаводская», «Рязанская» и «Авиамоторная».

Как объяснил заммэра изданию, те пять ТПУ, которые «Мосинжпроект» будет строить сам, — наиболее сложные. При строительстве их трудно развести с технологической частью, так как нужно увязывать воедино фундамент, инженерные сети, логистику движения, поэтому принято решение, что коммерческую часть будет строить «Мосинжпроект», который уже строит технологическую часть. Построенные объекты будут проданы на торгах.

Всего власти Москвы планируют построить 271 ТПУ: из них 134 капитальных, остальные — плоскостные. Капитальные ТПУ состоят из двух зон. Одна — техническая с транспортной составляющей (строится за счет бюджета). Вторая зона утверждается проектом планировки территории, в ее составе предполагается строить объекты коммерческой недвижимости, преимущественно за счет инвесторов. Всего в составе ТПУ может быть построено почти 10 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказывал ранее Хуснуллин. 14 ТПУ уже разыграно на торгах, напоминает газета.

Инвестиции в эти площади могут составить 23-28 миллиардов рублей в зависимости от объема технологических работ, подсчитал для газеты партнер Colliers International Владимир Сергунин . Исходя из масштаба проектов можно предположить, что эти площадки могут войти в программу реновации, считает Сергунин.

"Мосинжпроект" является единым оператором программы строительства метро, генеральным проектировщиком реконструкции вылетных магистралей и развязок, генподрядчиком реконструкции стадиона «Лужники», отвечает за реализацию 73 проектов ТПУ.