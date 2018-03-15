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Купить квартиру в Тольятти от застройщика
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Купить квартиру в Тольятти от застройщика 

Хот 15 марта 2018
Квартирный вопрос всегда был, есть и останется
актуальным, так как каждая вновь созданная семья в современном мире стремиться
обзавестись своим домом, что нельзя назвать нелогичным решением. Но не только
молодожены, конечно, надеются купить себе квартиру. Кто-то хочет просто
улучшить свои жилищные условия, кто-то поменять место жительства, а кто-то  просто решил сделать себе подарок. Причина не важна. Важна суть.
Прежде чем заняться покупкой нового жилья, стоит
определиться с целью и назначением покупки. Хотите ли Вы уменьшить площадь
жилья с целью экономии оплаты коммунальных услуг или, наоборот, желаете
избавиться от однушки во вторичном жилье, чтобы купить 2 комнатную квартиру в новом доме с просторной квадратурой.
Бум новостроек Тольятти в значительной мере повлиял на  популярность квартир во вторичном секторе жилья. В большинстве своем люди
желают приобрести в собственность квадратные метры, где «еще конь не валялся» в  противовес тем, которые требуют, как правило, капитального ремонта с заменой
инженерных конструкций или их совершенствованием.
Строительная компания «Унистрой»
предлагает всем желающим http://tlt-dom.com/ купить
квартиру в Тольятти в престижной новостройке Южный Бульвар с развитой
инфраструктурой и большим дальнейшим потенциалом развития. Уже сегодня его  называют Новым городом, что и понятно, так как это не просто новые дома. а  целый комплекс новостроек с современными благоустроенными квартирами
эргономичной планировки, которая позволяет самостоятельно и без особых хлопот
совершенствовать и менять на свой вкус планировку отдельных элементов
помещений.
Южный бульвар в своей инфраструктуре имеет все для  активной жизни и отдыха обитателей района: игровые и спортивные площадки, свой
паркинг, зеленую зону, сеть магазинов, детских учреждений и многое другое.
Территория района контролируется видеонаблюдением и работниками охраны, что в  совокупности обеспечивает безопасность жителей.
Тем, кто на сегодняшний день занят поиском квартиры в  Тольятти, компания «Унистрой» предлагает приобрести двухкомнатную квартиру с  значительной скидкой. Торопитесь, осталось всего несколько дней до окончания
акции и всего две квартиры. Кроме того, мы предоставляем возможность
потенциальным покупателям приобрести жилье в рассрочку или взять ипотеку на  очень выгодных условиях.
Проектные декларации насайте: http://tlt-dom.com/about/dokumenti/
Застройщик ЖК«ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР» ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН».
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