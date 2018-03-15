Купить квартиру в Тольятти от застройщика

Квартирный вопрос всегда был, есть и останется

актуальным, так как каждая вновь созданная семья в современном мире стремиться

обзавестись своим домом, что нельзя назвать нелогичным решением. Но не только

молодожены, конечно, надеются купить себе квартиру. Кто-то хочет просто

улучшить свои жилищные условия, кто-то поменять место жительства, а кто-то просто решил сделать себе подарок. Причина не важна. Важна суть.

Прежде чем заняться покупкой нового жилья, стоит

определиться с целью и назначением покупки. Хотите ли Вы уменьшить площадь

жилья с целью экономии оплаты коммунальных услуг или, наоборот, желаете

избавиться от однушки во вторичном жилье, чтобы купить 2 комнатную квартиру в новом доме с просторной квадратурой.

Бум новостроек Тольятти в значительной мере повлиял на популярность квартир во вторичном секторе жилья. В большинстве своем люди

желают приобрести в собственность квадратные метры, где «еще конь не валялся» в противовес тем, которые требуют, как правило, капитального ремонта с заменой

инженерных конструкций или их совершенствованием.

Строительная компания «Унистрой»

предлагает всем желающим http://tlt-dom.com/ купить

квартиру в Тольятти в престижной новостройке Южный Бульвар с развитой

инфраструктурой и большим дальнейшим потенциалом развития. Уже сегодня его называют Новым городом, что и понятно, так как это не просто новые дома. а целый комплекс новостроек с современными благоустроенными квартирами

эргономичной планировки, которая позволяет самостоятельно и без особых хлопот

совершенствовать и менять на свой вкус планировку отдельных элементов

помещений.

Южный бульвар в своей инфраструктуре имеет все для активной жизни и отдыха обитателей района: игровые и спортивные площадки, свой

паркинг, зеленую зону, сеть магазинов, детских учреждений и многое другое.

Территория района контролируется видеонаблюдением и работниками охраны, что в совокупности обеспечивает безопасность жителей.

Тем, кто на сегодняшний день занят поиском квартиры в Тольятти, компания «Унистрой» предлагает приобрести двухкомнатную квартиру с значительной скидкой. Торопитесь, осталось всего несколько дней до окончания

акции и всего две квартиры. Кроме того, мы предоставляем возможность

потенциальным покупателям приобрести жилье в рассрочку или взять ипотеку на очень выгодных условиях.

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Застройщик ЖК«ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР» ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН».