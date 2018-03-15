Если вы планируете улучшить свои жилищные условия — тогда
самым правильным решением станет https://unistroyrf.ru/objects/купить квартиру в новом доме, от компании «Унистрой». Прежде всего, следует отметить что жилье, приобретенное в новостройках, имеет целый ряд преимуществ. Все здания возводятся из высококачественных материалов, с применением инновационных строительных
технологий. Кроме того, дома оснащены новой коммуникацией, современными
лифтами. Все квартиры просторные и отличаются улучшенной планировкой. Поэтому
приобретая квадратные метры в нововозведенных жилых комплексах, будущий
владелец тем самым страхует себя от прорыва труб, перегорания проводки и других
возможных неприятностей, которые могут возникнуть в старых домах.
Если вы уже являетесь обладателем недвижимости, которая
находиться в старой постройке, тогда «Унистрой» предлагает уникальную
возможность, воспользоваться программой «Trade in». Суть данной сделки
заключается в следующем, квартира в старом доме будет заменена на недвижимость
в одной из новостроек. Все очень просто и понятно.
«Trade
in» — выгодное предложение
Воспользовавшись программой «Trade in», владельцу старой квартиры не придется тратить такой важный ресурс, как личное время на поиск клиентов,
риелторов и т.д. Кроме того, сотрудники компании «Унистрой» предлагают полное
юридическое сопровождение этой уникальной сделки. При этом вся необходимая
документация будет подготовлена и оформлена на протяжении пяти рабочих дней. К неоспоримым плюсам программы можно также отнести и тот факт, что новая квартира
подбирается с учетом требований и пожеланий покупателя.
Требования, которые выдвигаются к старой квартире:
Недвижимость
должна находиться в собственности.
Количество
собственников не должно превышать более двух человек.
Квартира
должна находиться на пятом этаже и выше.
Важно! Владелец старой недвижимости может не переживать, что стоимость на новую квартиру возрастет, пока будут оформляться документы (цена
недвижимости фиксируемая в течение 3 месяцев). Программа «Trade
in» распространяется на квартиры, в жилых комплексах, как: «Царево Village»,
«Весна», «ART City».
Ну как? Старую квартиру
меняешь — в новую въезжаешь!
Стоимость на будущую квартиру будет фиксирована в течение
трех месяцев.
Если вас заинтересовало данное предложение, но остались
вопросы, более подробную информацию можно узнать непосредственно в офисе
«Унистрой» или связавшись в телефонном режиме с представителем компании.
Не упустите свой шанс купить
квартиру в новом доме на самых выгодных условиях!
Официальный сайт компании
«Унистрой» https://unistroyrf.ru/
Банки-партнёры: ПАО Сбербанк, ПАО «ВТБ 24», ПАО АКБ «Абсолют Банк» АО «Россельхозбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Энергобанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «ТАТСОЦБАНК,
Застройщик ЖК ART City ООО «СТРОЙУСЛУГИ».
Застройщик ЖК «ВЕСНА», ЖК «ЦАРЕВО VILLAGE» ООО «СК „УНИСТРОЙДОМ“.