Застройщик «Унистрой» — меняем старое жилье, на новое

Если вы планируете улучшить свои жилищные условия — тогда

самым правильным решением станет https://unistroyrf.ru/objects/купить квартиру в новом доме, от компании «Унистрой». Прежде всего, следует отметить что жилье, приобретенное в новостройках, имеет целый ряд преимуществ. Все здания возводятся из высококачественных материалов, с применением инновационных строительных

технологий. Кроме того, дома оснащены новой коммуникацией, современными

лифтами. Все квартиры просторные и отличаются улучшенной планировкой. Поэтому

приобретая квадратные метры в нововозведенных жилых комплексах, будущий

владелец тем самым страхует себя от прорыва труб, перегорания проводки и других

возможных неприятностей, которые могут возникнуть в старых домах.

Если вы уже являетесь обладателем недвижимости, которая

находиться в старой постройке, тогда «Унистрой» предлагает уникальную

возможность, воспользоваться программой «Trade in». Суть данной сделки

заключается в следующем, квартира в старом доме будет заменена на недвижимость

в одной из новостроек. Все очень просто и понятно.

«Trade

in» — выгодное предложение

Воспользовавшись программой «Trade in», владельцу старой квартиры не придется тратить такой важный ресурс, как личное время на поиск клиентов,

риелторов и т.д. Кроме того, сотрудники компании «Унистрой» предлагают полное

юридическое сопровождение этой уникальной сделки. При этом вся необходимая

документация будет подготовлена и оформлена на протяжении пяти рабочих дней. К неоспоримым плюсам программы можно также отнести и тот факт, что новая квартира

подбирается с учетом требований и пожеланий покупателя.

Требования, которые выдвигаются к старой квартире:

Недвижимость

должна находиться в собственности.

Количество

собственников не должно превышать более двух человек.

Квартира

должна находиться на пятом этаже и выше.

Важно! Владелец старой недвижимости может не переживать, что стоимость на новую квартиру возрастет, пока будут оформляться документы (цена

недвижимости фиксируемая в течение 3 месяцев). Программа «Trade

in» распространяется на квартиры, в жилых комплексах, как: «Царево Village»,

«Весна», «ART City».

Ну как? Старую квартиру

меняешь — в новую въезжаешь!

Стоимость на будущую квартиру будет фиксирована в течение

трех месяцев.

Если вас заинтересовало данное предложение, но остались

вопросы, более подробную информацию можно узнать непосредственно в офисе

«Унистрой» или связавшись в телефонном режиме с представителем компании.

Не упустите свой шанс купить

квартиру в новом доме на самых выгодных условиях!

Официальный сайт компании

«Унистрой» https://unistroyrf.ru/

Застройщик ЖК ART City ООО «СТРОЙУСЛУГИ».

Застройщик ЖК «ВЕСНА», ЖК «ЦАРЕВО VILLAGE» ООО «СК „УНИСТРОЙДОМ“.