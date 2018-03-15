Ещё
Застройщик «Унистрой» — меняем старое жилье, на новое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Застройщик «Унистрой» — меняем старое жилье, на новое 

Хот 15 марта 2018
Если вы планируете улучшить свои жилищные условия — тогда
самым правильным решением станет https://unistroyrf.ru/objects/купить квартиру в новом доме, от  компании «Унистрой». Прежде всего, следует отметить что жилье, приобретенное в  новостройках, имеет целый ряд преимуществ. Все здания возводятся из  высококачественных материалов, с применением инновационных строительных
технологий. Кроме того, дома оснащены новой коммуникацией, современными
лифтами. Все квартиры просторные и отличаются улучшенной планировкой. Поэтому
приобретая квадратные метры в нововозведенных жилых комплексах, будущий
владелец тем самым страхует себя от прорыва труб, перегорания проводки и других
возможных неприятностей, которые могут возникнуть в старых домах.
Если вы уже являетесь обладателем недвижимости, которая
находиться в старой постройке, тогда «Унистрой» предлагает уникальную
возможность, воспользоваться программой «Trade in». Суть данной сделки
заключается в следующем, квартира в старом доме будет заменена на недвижимость
в одной из новостроек. Все очень просто и понятно.
«Trade
in» — выгодное предложение
Воспользовавшись программой «Trade in», владельцу старой квартиры не  придется тратить такой важный ресурс, как личное время на поиск клиентов,
риелторов и т.д. Кроме того, сотрудники компании «Унистрой» предлагают полное
юридическое сопровождение этой уникальной сделки. При этом вся необходимая
документация будет подготовлена и оформлена на протяжении пяти рабочих дней. К  неоспоримым плюсам программы можно также отнести и тот факт, что новая квартира
подбирается с учетом требований и пожеланий покупателя.
Требования, которые выдвигаются к старой квартире:
Недвижимость
должна находиться в собственности.
Количество
собственников не должно превышать более двух человек.
Квартира
должна находиться на пятом этаже и выше.
Важно! Владелец старой недвижимости может не переживать, что  стоимость на новую квартиру возрастет, пока будут оформляться документы (цена
недвижимости фиксируемая в течение 3 месяцев). Программа «Trade
in» распространяется на квартиры, в жилых комплексах, как: «Царево Village»,
«Весна», «ART City».
Ну как? Старую квартиру
меняешь — в новую въезжаешь!
Стоимость на будущую квартиру будет фиксирована в течение
трех месяцев.
Если вас заинтересовало данное предложение, но остались
вопросы, более подробную информацию можно узнать непосредственно в офисе
«Унистрой» или связавшись в телефонном режиме с представителем компании.
Не упустите свой шанс купить
квартиру в новом доме на самых выгодных условиях!
Официальный сайт компании
«Унистрой» https://unistroyrf.ru/
Банки-партнёры: ПАО Сбербанк, ПАО  «ВТБ 24», ПАО АКБ «Абсолют Банк» АО «Россельхозбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО  «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Энергобанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «ТАТСОЦБАНК,
ООО Банк «Аверс», ПАО «БИНБАНК», АО «КБ «ДельтаКредит», АО «Газпромбанк».
Застройщик ЖК ART City ООО «СТРОЙУСЛУГИ».
Застройщик ЖК «ВЕСНА», ЖК «ЦАРЕВО VILLAGE» ООО «СК „УНИСТРОЙДОМ“.
Хот: последние новости
Купить квартиру в Тольятти от застройщика Губернатор Сергей Левченко принял участие в коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Россиян могут обязать платить аванс за услуги ЖКХ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля514
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»168
Порошенко предложили заткнуться в ответ109
Джонсон отказался пожимать руку послу России445
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение