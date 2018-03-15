Власти Подмосковья объявят конкурс на субсидирование строительства региональных гостиниц в июле-декабре

«Власти Московской области в текущем году компенсируют до 20% от общих затрат на строительство и оснащение гостиничных комплексов. В частности, субсидии предусмотрены для объектов в Сергиево-Посадском районе, Зарайске Коломне . Конкурс на предоставление субсидий для строительства гостиничных комплексов будет объявлен во II полугодии текущего года. На данный момент подобрано 44 земельных участка под реализацию проектов: 30 гостиничных комплексов, девять усадеб под реконструкцию и пять площадок для организации баз отдыха», — сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, в число существующих мер поддержки входит выделение участков без торгов, предоставление налоговых льгот, субсидирование капитальных затрат на инженерную инфраструктуру, строительство и оснащение гостиниц. «Компенсации на создание инженерной инфраструктуры составляют 15% от общих затрат по проекту, максимальный размер субсидии — 80 млн руб.», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что в понятие инженерной инфраструктуры включены водоснабжение/водоотведение, электрификация, газификация, теплоснабжение, локальные очистные сооружения, автомобильные дороги.