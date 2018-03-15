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Власти Подмосковья объявят конкурс на субсидирование строительства региональных гостиниц в июле-декабре
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Власти Подмосковья объявят конкурс на субсидирование строительства региональных гостиниц в июле-декабре 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Власти Московской области в текущем году компенсируют до 20% от общих затрат на строительство и оснащение гостиничных комплексов, соответствующий конкурс будет проведен во II полугодии 2018 г., об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе областного министерства инвестиций и инноваций.
«Власти Московской области в текущем году компенсируют до 20% от общих затрат на строительство и оснащение гостиничных комплексов. В частности, субсидии предусмотрены для объектов в Сергиево-Посадском районе, Зарайске и Коломне. Конкурс на предоставление субсидий для строительства гостиничных комплексов будет объявлен во II полугодии текущего года. На данный момент подобрано 44 земельных участка под реализацию проектов: 30 гостиничных комплексов, девять усадеб под реконструкцию и пять площадок для организации баз отдыха», — сообщили в пресс-службе.
По данным министерства, в число существующих мер поддержки входит выделение участков без торгов, предоставление налоговых льгот, субсидирование капитальных затрат на инженерную инфраструктуру, строительство и оснащение гостиниц. «Компенсации на создание инженерной инфраструктуры составляют 15% от общих затрат по проекту, максимальный размер субсидии — 80 млн руб.», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что в понятие инженерной инфраструктуры включены водоснабжение/водоотведение, электрификация, газификация, теплоснабжение, локальные очистные сооружения, автомобильные дороги.
«Субсидии предоставляются при соблюдении ряда условий, в частности: для гостиниц категории «три звезды» и выше, введенных в эксплуатацию с 2017 г. ; объем инвестиций в проект должен составлять не менее 50 млн руб., а сами объекты располагаться в приоритетных локациях (Зарайск, Истра, Клин, Коломна, Красногорск, Павловский Посад, Серпухов, Талдом, Чехов, а также Одинцовский, Пушкинский, Дмитровский, Серпуховский и Солнечногорский районы). В 2017 г. субсидии предоставлены двум гостиницам на 198 и 152 номера в Химках и Домодедово. Компенсации составили 30 и 26 млн руб., соответственно», — заключили в ведомстве.
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