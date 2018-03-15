Как повысить точность кадастровой оценки объектов в Сибири

Прежде всего надо отметить, что государство обратило внимание на проблему давно — еще с первого января прошло года вступил в силу федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», «забравший» соответствующие полномочия у частных компаний и передавший их госучреждениям, которые необходимо создать в каждом регионе России до начала 2020 года.

Новосибирской области государственное учреждение, которое займется кадастровой оценкой недвижимого имущества, появится в ближайшие месяцы. Власти региона, где только объектов капитального строительства свыше миллиона, пошли по пути реорганизации уже существующего органа, наделив новыми полномочиями знакомые новосибирцам БТИ. ГБУ НСО «Новосибирский центр инвентаризации и кадастровой оценки» начнет деятельность в третьем квартале 2018-го, а первые результаты представит в следующем году. Работа государственных оценщиков будет более качественной и прозрачной, уверен руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов

При этом качество оценки земельных участков и объектов капитального строительства, которую проводили частные компании, отобранные по результатам аукциона, по словам Романа Шилохвостова, действительно оставляло желать лучшего. Об этом говорит и число заявлений, поданных в комиссию по рассмотрению подобных споров в региональном управлении Росреестра : если в 2016 году их было 323, то в 2017-м — 1 077. При этом, по данным управления, общая сумма кадастровой стоимости после оспаривания в комиссии в 2017 году снизилась почти на треть.

Основная причина таких заметных «колебаний», по мнению Романа Шилохвостова, — нехватка информации об объектах. Часто нет сведений ни о дате постройки дома, ни о материале, из которого он возведен, ни об инженерных коммуникациях и так далее. Имеет значение и то, что очень часто аукционы выигрывают компании, представители которых в регионе не были ни разу и выезжать на место не собираются. Это приводит к казусам: например, по результатам последней оценки земельные участки в малопривлекательном районе Затон в Новосибирске «подорожали» в десять раз, а в престижном Академгородке — резко «подешевели». По пояснениям иногородних оценщиков, в данном случае они выбрали основным критерием удаленность от центра. Естественно, такие результаты не были приняты межведомственной комиссией к утверждению. Комиссия заставила оценщиков пересмотреть и другой результат: один из торговых центров в Новосибирске однажды вдруг подешевел с 6,6 миллиарда рублей до шестисот миллионов. Причина все та же — недостаток сведений о строении и применение оценщиком на этом основании понижающих коэффициентов.

Отдельно стоит сказать и об аукционах, по итогам которых определялись компании-оценщики. Как известно, выигрывает тендер тот, кто предложил минимальную цену. Так, один из аукционов предполагал начальную стоимость работ в семнадцать миллионов рублей. А победитель предложил в десять раз меньше — и, как и следовало ожидать, в итоге не справился с задачей.

Между тем помочь преодолеть дефицит сведений об объекте и тем самым повлиять на точность оценки мог бы сам собственник — информация о предварительных результатах оценки публикуется, и после публикации в течение двух месяцев туда можно внести изменения. Но пока это происходит крайне редко: обычно люди начинают жаловаться, уже получив квитанции об оплате имущественного налога. «Кадастровая оценка — это совместный труд и различных госорганов, и муниципальных властей, и самих собственников», — подчеркивает Роман Шилохвостов.

Между тем По данным регионального правительства, собираемость имущественного налога в Новосибирской области по итогам прошлого года не снизилась, а, наоборот, увеличилась на двадцать процентов по сравнению с 2016-м — до 90,5 процента. Общая сумма составила почти три миллиарда рублей.