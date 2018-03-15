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Екатеринбург достиг 150-миллионной отметки 

Уралинформбюро 15 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
По цене элитного жилья.
Екатеринбург вышел на третье место в России по стоимости элитного жилья. Об этом сообщает интернет-портал «Мир квартир».
Так, пятикомнатные апартаменты в небоскребе «Исеть» общей площадью 456 квадратных метров два месяца назад были выставлены на продажу за 149,9 миллиона рублей — 328 366 тысячи за «квадрат».
По данным портала, дороже торгуется элитное жилье только в Москве (более 2 миллиардов рублей за пентхаус площадью 975 квадратных метров без отделки в камерном жилом доме класса люкс) и в Санкт-Петербурге (720 миллионов рублей за квартиру в 415 квадратных метров в памятнике архитектуры в центре города).
Еще один уральский миллионник, город Челябинск, занял в рейтинге 15-е место. Пятикомнатная квартира площадью 246,6 «квадрата» в элитном доме на улице Кирова была в марте 2018 года выставлена на торги за 25 миллионов.
Стоимость элитного жилья в Екатеринбурге во-многом зависит от близости к госучреждениям. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», самые дорогие квартиры уральской столицы расположены в 500-метровой зоне от зданий мэрии и областного правительства. Так, в октябре 2017 года квадратный метр в жилом доме рядом с мэрией стоил 80 тысяч рублей, а у Дома правительства — 120 тысяч.
Ранее по теме: Госучреждения взвинчивают цены на жилье в Екатеринбурге
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