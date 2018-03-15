ВЭБ и Фонд развития Дальнего Востока профинансируют строительство нового авиатерминала в Хабаровске

Внешэкономбанк и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) выделили финансирование в объеме до 4 млрд рублей на строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровск (Новый). Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа.

Уточняется, что кредитные соглашения были подписаны 15 февраля на Российском инвестиционном форуме, а 15 марта вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал старт строительству нового аэровокзального комплекса.

«Финансирование транспортной инфраструктуры, включая модернизацию крупных узловых аэропортов, строительство и реконструкцию терминалов — один из ключевых приоритетов Внешэкономбанка, часть стратегии развития до 2021 года», — отметил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры дает мультипликативный эффект в экономике: новые рабочие места, повышение качества жизни людей, раскрытие туристического, транспортного и транзитного потенциала России . «На Дальнем Востоке ВЭБ видит большие перспективы для реализации инвестиционных проектов», — подчеркнул Горьков.

Как уточняется в сообщении ВЭБа, проект развития аэропорта Хабаровск (Новый) включает в себя реконструкцию аэродромного комплекса, строительство терминальной инфраструктуры аэропорта и зоны коммерческого развития AirCity. Согласно прогнозам, в следующие десять лет пассажиропоток Хабаровского авиаузла удвоится до 4 млн пассажиров в год. Общий объем инвестиций в строительство нового терминала внутренних линий площадью 26 тыс. кв. м составит около 5 млрд рублей. Ввести новый пассажирский терминал аэропорта Хабаровск в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

При реализации проекта были применены инновационные подходы к государственному регулированию и финансированию: правительство одобрило тарифы для еще не построенного объекта инфраструктуры, отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков . Это, по его словам, позволяет инвесторам прогнозировать доходность вложений, что крайне важно при долгосрочных инвестициях в инфраструктуру.

Генеральный подрядчик строительства— турецкий консорциум Limak-Marashstroy, имеющий обширный международный опыт инфраструктурного строительства и построивший с нуля международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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