Площадь ветхих домов в Приангарье втрое выше объёма жилья, вводимого за год

Площадь жилых домов, признанных ветхими и аварийными, в Иркутской области втрое превышает площадь жилья, вводимого за год. Об этом сообщает Иркутскстат, уточняя, что к ветхому и аварийному фонду в регионе относится 3 млн квадратных метров. Порядка 10% всего жилищного фонда Приангарья, общую площадь которого оценивают в 58 млн «квадратов», имеет высокую степень износа, превышающую 65%.

Кроме того, в области, согласно данным статистики, изношены инженерные сети. Так, в замене нуждается более трети от общей протяжённости тепловых сетей, где потери составляют 13 — 14%. Ещё больше ресурсов теряется в дырявых водопроводах. В 2016 году потери составили 18% от поданной в сеть воды. Заменить необходимо 1,5тыс. км водопровода. Изношенность коммуникаций провоцирует аварии, чаще всего они происходят на водопроводах — более тысячи случаев за год.

«При этом ввод отдельных коммунальных сетей в иные годы отсутствует или может составлять менее 1 км, предел, как правило — 5-6 км. Только в 2017 году отмечается рекорд ввода водопроводных сетей — 8,5 км. При подобных темпах строительства новых коммуникаций для вывода из эксплуатации отслуживших свой срок понадобятся не просто десятилетия, тут и за целый век не управиться. Взятый курс на энергосбережение в водопроводном и канализационном хозяйствах пока не оправдывает себя: затраты на эти цели в разы больше полученной экономии, вероятно, отдача от вложенных средств будет получена позже. А в сфере снабжения теплоэнергией и горячей водой уже в 2010 году экономия превысила сумму затрат на 12%, а в последние годы превосходила ее в 1,6-2,2 раза», — отмечает Иркутскстат.

Между тем, труд в сфере ЖКХ не самый высокооплачиваемый в регионе — к примеру, за декабрь 2017 года работникам водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений начислили в среднем по 33 тыс. рублей. Это на 28% ниже областного уровня.