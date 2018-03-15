На юго-западе Екатеринбурга мужчина спасся от пожара на козырьке подъезда

Екатеринбурге утром на улице Академика Бардина, 23, пожарным службам пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома из-за возгорания квартиры на втором этаже. Жилец чудом спасся через окно квартиры, сообщает в четверг, 15 марта, «АиФ-Урал»

Сообщение в пожарную службу поступило около 7 часов утра. «На площади 5 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире муниципального 9-ти этажного жилого дома. Пожар был потушен в течение четырех минут», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасателям пришлось эвакуировать жильцов квартиры. В итоге было спасено 15 человек, среди которых было четверо детей. «Нами было сформировано 2 звена ГДЗС на эвакуацию людей с верхних этажей и на тушение самой квартиры», — рассказал начальник караула второй пожарной части Андрей Пасынков.

В результате пожара никто не пострадал. Жильцу квартиры удалось спастись через окно, выбравшись на козырек подъезда.