Суд 4 апреля рассмотрит иск к экс-подрядчику перинатального центра в Норильске

КРАСНОЯРСК , 15 марта. / ТАСС /. Арбитражный суд Красноярского края назначил на 4 апреля рассмотрение иска краевого управления капитального строительства о взыскании 36,2 млн рублей с экс-подрядчика строительства Норильского перинатального центра — АО «Инженерный центр ЕЭС» — за срыв сроков контракта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе суда.

В начале февраля власти Красноярского края в одностороннем порядке расторгли контракт с генеральным подрядчиком. По информации правительства, основная причина — срыв сроков строительства медицинского объекта. В суд был направлен иск о взыскании с экс-подрядчика неустойки в 36,2 млн рублей.

"Основанием для обращения в суд послужило неисполнение ответчиком условий контракта. По мнению истца, АО «Инженерный центр ЕЭС» не выполнило свои обязательства в полном объеме в срок, установленный контрактом. Предварительное судебное заседание назначено на 4 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сейчас на стройплощадке перинатального центра работают субподрядные организации в рамках действующих контрактов на отдельные виды работ, что позволяет сохранить темп строительства. Аукцион по выбору нового подрядчика пройдет 19 марта.

Перинатальный центр строят с 2015 года. Объект должны были сдать в конце 2017 года, однако в ноябре в краевом правительстве сообщили, что ввод переносится на 2018 год. Стоимость центра составит более 4 млрд рублей.