Ещё
Суд 4 апреля рассмотрит иск к экс-подрядчику перинатального центра в Норильске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд 4 апреля рассмотрит иск к экс-подрядчику перинатального центра в Норильске 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края назначил на 4 апреля рассмотрение иска краевого управления капитального строительства о взыскании 36,2 млн рублей с экс-подрядчика строительства Норильского перинатального центра — АО «Инженерный центр ЕЭС» — за срыв сроков контракта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе суда.
В начале февраля власти Красноярского края в одностороннем порядке расторгли контракт с генеральным подрядчиком. По информации правительства, основная причина — срыв сроков строительства медицинского объекта. В суд был направлен иск о взыскании с экс-подрядчика неустойки в 36,2 млн рублей.
"Основанием для обращения в суд послужило неисполнение ответчиком условий контракта. По мнению истца, АО «Инженерный центр ЕЭС» не выполнило свои обязательства в полном объеме в срок, установленный контрактом. Предварительное судебное заседание назначено на 4 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Сейчас на стройплощадке перинатального центра работают субподрядные организации в рамках действующих контрактов на отдельные виды работ, что позволяет сохранить темп строительства. Аукцион по выбору нового подрядчика пройдет 19 марта.
Перинатальный центр строят с 2015 года. Объект должны были сдать в конце 2017 года, однако в ноябре в краевом правительстве сообщили, что ввод переносится на 2018 год. Стоимость центра составит более 4 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Ленобласть планирует решать проблему дольщиков посредством договоров с застройщиками Большинство услуг по учету недвижимости в Москве перейдет в электронный формат к 2020 году Адыгея направит в 2018 году на строительство и ремонт дорог 1,6 млрд рублей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля516
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»180
Порошенко предложили заткнуться в ответ108
Джонсон отказался пожимать руку послу России445
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение