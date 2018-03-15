Строительство жилого дома почти на 300 квартир в Балашихе планируется завершить во II квартале 2019 г.

Строительство многоэтажного жилого дома вблизи дер. Павлино в городском округе Балашиха планируется завершить во II квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области проведена плановая проверка строительства многоэтажного жилого дома, расположенного вблизи дер. Павлино в городском округе Балашиха. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы по возведению несущих конструкций на уровне 12 этажа, кирпичная кладка ограждающих конструкций 10 этажа, монтаж внутренних инженерных систем. Работы в графике. Плановое завершение строительства — II квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе проверки были выявлены нарушения в части ведения исполнительной документации, содержания строительной площадки. До завершения плановой проверки участники строительства устранили все недочеты.

Уточняется, что новостройка рассчитана на 281 квартиру (однокомнатных — 127, двухкомнатных — 154). Общая площадь дома составит 16 тыс. 57 кв. м, площадь квартир — 12 тыс. 194 кв. м.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «МИЦ-Инвестстрой».