Обманутых дольщиков из Кольцово хотят переселить в готовые квартиры на Уктусе

ЖК Кольцовский дворик будет достраивать не «Форум-групп», как задумывалось ранее, а Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК), сообщили сегодня в областном правительстве.

В Кольцово находятся два очень разных, но очень сложных долгостроя с похожими названиями — почти готовый ЖК «Кольцовский» на улице Бахчиванджи от ЖСК «Авиатор», где люди устроили несколько голодовок и достраивать который по договоренностям должен взяться Prinzip, и ЖК «Кольцовский дворик» на улице Ракетной от «Диарт-Урал», где стадия готовности гораздо ниже — там едва начали возводить первые два этажа. Начали его в 2013 году, но стройка встала. Продали там 370 квартир, построить должны были три дома.

«Для того, чтобы оценить глубину проблемы, министерство строительства и развития инфраструктуры привлекло опытную команду компании «Форум-групп», которая уже имеет опыт завершения строительства проблемных объектов, — сообщили в Минстрое. — Специалисты провели обследование «Кольцовского дворика», составили дефектную ведомость, оценили остаточную стоимость объекта и стоимость завершения строительства. Руководствуясь выводами специалистов, участники координационной комиссии по защите прав дольщиков решили поручить строительство САИЖК.

Дело при этом не только в достройке. В правительстве проработают вопрос, как передать обманутым дольщикам — тем, которые захотят, и тем, кому хватит — уже готовые квартиры, но в другом месте — в ЖК Рощинский на Уктусе. Речь идет о доме по адресу Рощинская, 44.

«Рощинский» тоже раньше был районом с обманутыми дольщиками, и дома там достроили силами корпорации «Маяк» на средства области, предоставленные САИЖК. Вложенные в это деньги ипотечная компания вернула себе в виде готовых квартир, которые сегодня используется властями области как своеобразный резерв для того, чтобы быстрее помочь покупателям жилья в самых трудных с точки зрения достройки объектах. Например, обманутым дольщикам с долгостроя на Щербакова, 20 там отдают порядка 80 готовых квартир.