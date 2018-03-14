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Что будет с аварийным фондом жилья?
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Что будет с аварийным фондом жилья? 

ИД «Собеседник» 14 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил у эксперта, как будет осуществляться переселение из аварийного жилья согласно новой программе.
«Наш дом чиновники не хотят признавать аварийным. Говорят, что денег нет. Но я слышала, что программу переселения из аварийного жилья скоро возобновят. Значит, у нас есть шансы?» Марина, Ярославская область
Кто попадет в новую программу переселения из аварийного жилья и чем она будет отличаться от предыдущей версии, мы спросили Светлану РАЗВОРОТНЕВУ, исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» и члена рабочей группы при наблюдательном совете Фонда содействия реформированию ЖКХ:
— Такая программа действительно будет создана до 1 июля 2018 года. В данный момент она обсуждается. В 2012 году Путин подписал указ №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», согласно которому должны были переселить жильцов из всего аварийного жилья до 1 января 2018 года. Многие регионы это поручение президента выполнили, но в 15 регионах проблема осталась. Такого нерасселенного жилья примерно 3%. Чиновники не признают дома аварийными, потому что не уверены, что в бюджете найдутся деньги.
По закону собственник несет ответственность за утилизацию старого жилья. Но все прекрасно понимают, что в аварийных домах живут не самые богатые люди. Поэтому программа будет возобновлена и будет финансироваться из федерального бюджета. В нее войдут дома, признанные аварийными после подписания 600-го указа, и все собственники и наниматели по договору социального найма будут переселены в новое жилье. Но скорее всего квартиры больше не будут передаваться в собственность, жильцы не смогут их приватизировать, а войдут в состав маневренного фонда. Задача государства — обеспечить крышу над головой и безопасность, а комфорт — это для него не главный вопрос.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018.
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