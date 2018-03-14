Белгородские семьи смогут покупать дома на льготных условиях

С мебелью и без Участников кооператива — сотни, но с каждым управленцы проекта выходят на связь: то с перегородками в квартире решить вопрос — нужны ли, то теперь с мебелью.

— У меня сейчас столько работы, что я не могу даже выбраться туда посмотреть, как там моя квартира, — сетует одна из будущих владелиц студии Кристина Пасика. — На самом деле все просто и без нервов идет. Вот, к примеру, присылают письмо — планировкой между кухней и спальной зоной предусмотрена такая небольшая перегородочка. Нам сказали: не отвечайте на это письмо, если она вам нужна. Если же нет, пишите заявление — уберем. С мебелью похожая история. Можно приобрести полный комплект. Как будет выглядеть квартира — показано уже на сайте «Новой жизни». Но это — исключительно наша добрая воля. Хотим сами обставлять — да пожалуйста.

— Комплект предложенной мебели можно разбить на части, купить, скажем, только кухню, — рассказывает Кристина Пасика. — Но если взять сразу все — и шкафы, и столик, и все остальное, то выйдет дешевле. Вот исключительно рыночные отношения.

Дышать легче

И все же будущие новоселы признаются, жить в такой крошечной квартире долго не получится. Как правило, это молодые семьи, у которых уже есть малыш. Пять лет дается на то, чтобы выплатить оставшуюся стоимость этого жилья, а как быть дальше? Ведь в такой студии уже и дышать будет нельзя, восклицает молодежь, забывая о том, что их же родители воспитывали в хрущевках такой же площади. «Новая жизнь» уже анонсировала на будущих этапах возведение домов с квартирами «евро-двушками» и «евро-трешками», но и в них, как отмечают белгородцы, будет тесновато. Выход, собственно, один — свой дом на своей земле, не без улыбки повторяют белгородскую присказку участники кооператива.

Резонансная программа индивидуального жилищного строительства в регионе актуальна до сих пор. Однако молодым белгородцам даже льготные кредиты от регионального Фонда ИЖС теперь кажутся не таким уж и подспорьем. Мол, миллион рублей всего. Да и сама стройка — это головная боль на годы.

— Банки предоставляют кредиты на ИЖС неохотно и дорого, сами люди понимают, что строиться — дело нелегкое, а жить в собственном доме хочется всем, — говорит глава компании-агрегатора «Новой жизни» Александр Славкин. — Вот и родилась идея — построить дома на таких же условиях, как и квартиры-студии.

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Пока о каких-либо конкретных цифрах речь не идет. Есть исключительно концепция белгородского молодежного поселка, домов примерно в 40. Каждый коттедж площадью 80 «квадратов». Славкин говорит, что еще точно никто не просчитал, сколько обойдется строительство конкретных домов по конкретным проектам — последних просто еще нет. По предварительным прикидкам, цена дома будет примерно 2,6 миллиона рублей, первоначальный взнос — почти 800 тысяч. Дальше — семь лет рассрочки оставшегося платежа, к которому ежемесячно агрегатор добавит лишь тысячу рублей — за пользование деньгами. Сама идея уже заслужила одобрение общественности.

Конкретно

Кто может стать участником кооператива «Новая жизнь»?

Белгородец в возрасте до 36 лет.

Имеет постоянный доход.

Не имеет жилья и участка под ИЖС.

За пять лет до участия в проекте не продавал, не дарил и не отказывался от прав на другое жилье.

Как приобрести квартиру в кооперативе «Новая жизнь»?

Первоначальный взнос — треть стоимости — примерно 400 тысяч рублей.

Ожидание строительства дома и отделки квартиры (в настоящее время участники проекта вот на этом этапе).

Получение ключей.

Новоселье.

Выплата оставшейся стоимости квартиры: ежемесячно по 14 тысяч рублей или досрочное погашение средствами материнского капитала, собственными накоплениями, выигрышем в лотерею и так далее.