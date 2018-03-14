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Как выгодно арендовать участок в Москве?
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Как выгодно арендовать участок в Москве? 

Национальная Служба Новостей 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В настоящее время власти города выставили на открытые аукционы по аренде 46 земельных участков с разным функциональным назначением: строительство объектов здравоохранения, складские и производственные предприятия, предприятия общественного питания, спортивные центры, бизнес-центры, гаражи и автосервисы. Самое большое количество лотов — 22 участка — выставлены на торги с назначением «Индивидуальное жилищное строительство».
Торги по аренде участков объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подробнее о том, кому будут интересны земельные участки, выставленные на торги в эфире НСН рассказал руководитель направления промышленных, складских и земельных активов компании Key Capital Андрей Жерноклеев.
«Они интересны локальным производственникам с современными решениями, которые не вредят окружающей среде и сотрудникам. Кроме того, востребованы городские склады, потому что люди продолжают активно работать в черте города, и передовые склады, компактные и современные будут всегда пользоваться спросом. Надо бы отметить что если покупатель заходит на подготовленную площадку и город даёт гарантии максимально долгого договора аренды, с возможностью выкупа и гарантирует подключение коммуникаций, это удваивает интерес покупателей», — отметил эксперт.
Площадь земельных участков, выставленных на городских аукционах, составляет от нескольких соток до 4,5 гектаров. В зависимости от площади застройки варьируется их срок аренды — от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Участки расположены в восьми округах Москвы. Из них — 14 лотов находятся в Троицком административном округе, 10 — в Зеленоградском административном округе. На западе Москвы в аренду сдается 7 земельных участков. Самый большой земельный участок сдается в районе Южное Бутово. Начальная стоимость лотов варьируется от 149 тысяч до 173 миллионов рублей.
Торги по аренде земельных участков состоятся в марте и апреле 2018 года. Список объектов постоянно пополняется. Победители торгов обязаны не позднее 18-ти месяцев построить на участке жилые объекты. С полным списком лотов, документацией по каждому лоту можно ознакомиться на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Земельные объекты».
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