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Москва собрала 282 заявки в реестр подрядчиков капремонта
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Москва собрала 282 заявки в реестр подрядчиков капремонта 

РИА Недвижимость 14 марта 2018
МОСКВА, 14 мар — РИА Недвижимость. Фонд капитального ремонта Москвы собрал 282 заявки в рамках предварительного отбора подрядчиков на выполнение работ по капремонту в Москве, говорится в сообщении Фонда.
Это почти вдвое больше, чем обычно подается за один предварительный отбор, отмечается в пресс-релизе.
"В понедельник, 12 марта, завершился прием заявок для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту и проектированию в столице. Результаты будут подведены в конце месяца", — говорится в нем.
Все организации, успешно прошедшие предварительный отбор, будут включены на 3 года в реестр квалифицированных подрядных организаций и смогут участвовать в аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Москве, добавляется в сообщении.
Предварительные отборы проводятся не реже одного раза в квартал. С 2015 года на конец января 2018 заявки подавали более 1,3 тысячи подрядных организаций. По итогам проведения отборов из них в реестр включено более 700 организаций, то есть чуть больше половины, отмечается в нем.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает в себя 27,75 тысячи домов общей площадью более 240 миллионов квадратных метров, запланирован ремонт более 350 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, замена 112 тысяч лифтов.
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