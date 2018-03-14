Ещё
Долгосрочная аренда торгово-сервисных помещений на Щорса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долгосрочная аренда торгово-сервисных помещений на Щорса 

АиФ Урал 14 марта 2018
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предоставляет в долгосрочную аренду нежилые помещения в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56.
1. Помещения первого этажа, вход со двора, общая площадь 35,3 кв.м, состоящие из 2-х комнат. Арендная плата составляет 16273 рублей в месяц, коммунальные платежи не входят в стоимость арендной платы.
2. Помещения в «Торговом доме Щорса, 56», площадью от 16,2 до 16,6 кв.м, под торговые точки, мастерские, пункты оказания услуг. Арендная плата от 11113 до 11387 рублей в месяц, коммунальные платежи не входят в стоимость арендной платы. Вход с улицы Щорса на 2-й этаж.
Здание находится в близости от Южного автовокзала и остановок общественного транспорта, в здании установлена система видеонаблюдения и круглосуточный пункт охраны, система пожарной сигнализации и оповещения, на территории имеются парковочные места.
Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества. По итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор аренды сроком на 5 лет.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже или аренде, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922 196-63-73 или через официальный сайт www.rdmugiso.ru.
АиФ Урал: последние новости
На юго-западе Екатеринбурга мужчина спасся от пожара на козырьке подъезда Футбольную академию накажут рублем за реконструкцию стадиона «Уралмаш» В Екатеринбурге сдаются в аренду площади под склад или архив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля518
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»184
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России452
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение