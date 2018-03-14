В Свердловской области в 2017 году сдали пять проблемных домов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 14 мар — РИА Новости . Пять проблемных домов удалось сдать в Свердловской области в 2017 году, благодаря работе областной координационной комиссии по защите прав дольщиков 840 уральцев получили квартиры, сообщает в среду департамент информполитики губернатора региона.

В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги работы координационной комиссии за прошлый год и обсудил планы на нынешний.

"Во втором полугодии 2017 года сданы пять проблемных домов. Это один из домов жилого комплекса «Березки» в Березовском, дом по Удовенко, 25 в Нижнем Тагиле и три дома в Екатеринбурге — по улице Червонная, 19, 1-й блок таунхаусов ЖК «Западный» и 25-этажный жилой дом по улице Академика Постовского, 6. Всего квартиры получили 840 человек", — говорится в сообщении.

Куйвашев напомнил о словах президента России о том, что перекладывать финансовые риски по строительству жилья на плечи граждан недопустимо. «Президент поставил задачу — обеспечить своевременное решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Для решения этой задачи в Свердловской области создана межведомственная координационная комиссия, на которую возложена миссия по завершению строительства проблемных объектов», — отметил он.

В «дорожной карте» Свердловской области осталось 16 площадок, на которых возводится 21 многоквартирный дом. Количество пострадавших человек составляет 3387 человек. В нынешнем году планируется завершить строительство 16 домов. Так, в самое ближайшее время ожидается сдача еще одного дома в ЖК «Березки» и двух блоков таунхаусов ЖК «Западный».

Участники совещания рассмотрели вопрос строительства домов ЖСК «Здоровье» и ЖСК «Наш дом». Специалисты областного минстроя и других профильных ведомств подготовили «дорожную карту» по освоению земельных участков под строительство. В ближайшее время документ со всеми необходимыми согласованиями будет представлен руководителям кооперативов, уточняет департамент.